Uruguay venció a Perú Deportes 26/01/2017 Redacción SUDAMERICANO SUB 20

Uruguay se acercó al hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 al imponerse por 2 a 0 a Perú, que se ha despedido del torneo clasificatorio para el Mundial de Corea del Sur.

Rodrigo Amaral, al minuto 8, y Nicolás Schiappacasse, a los 63, convirtieron los goles del partido jugado en la ciudad ecuatoriana de Ibarra que dejaron a la celeste con 5 puntos y a Perú en el fondo de la clasificación con 2.

Antes, Venezuela y Bolivia igualaron 0 a 0 y aplazaron para el viernes la disputa por una plaza en el hexagonal final.

En este Grupo B mañana se jugará la última fecha de la fase de grupos y se enfrentarán Uruguay vs Bolivia (19 hs) y Argentina vs Venezuela (21:15 hs). Perú, que tendrá libre, ya quedó eliminado.

Por otro lado, este jueves se definirá el Grupo A cuando se dispute la última fecha de la primera etapa con los siguientes cruces: Colombia vs Chile y Ecuador vs Paraguay. Queda libre Brasil, ya clasificado al hexagonal final.



Las Posiciones: Grupo A: Brasil 7 puntos; Paraguay 4; Ecuador 4; Colombia 4; Chile 2. Grupo B: Argentina 5 puntos; Uruguay 5; Bolivia 4; Venezuela 3; Perú 2.