Se presentó el Seis Naciones Deportes 26/01/2017 Redacción El certamen comenzará el próximo sábado 4 de febrero.

Ampliar FOTO WEB PRESENTACION. / El torneo de las Seis Naciones se presentó de manera oficial en Londres.

El tradicional certamen de Seis Naciones está en marcha oficialmente. Este miércoles se presentó el torneo y en diez días comenzará la acción con los encuentros.

El primer partido será entre Escocia e Irlanda en el Estadio de Murrayfield, en Edimburgo (sábado 4/2 a las 14:25 hs). Ese mismo día, a las 16:50 hs, harán su presentación el defensor del título Inglaterra y Francia en Twickenham. El 5 de febrero se disputará el otro partido de la primera jornada, entre Italia y Gales (a las 15 hs), en el estadio Olímpico.

Desde que el certamen se realiza entre las Seis Naciones (el último en ser incluido fue Italia), los máximos ganadores de títulos son Inglaterra y Francia con cinco cada uno.



El fixture completo:



Fecha 1: 04/02: Escocia vs Irlanda, Inglaterra vs Francia, 05/02: Italia vs Gales

Fecha 2: 11/02: Italia vs Irlanda, Gales vs Inglaterra. 12/02: Francia vs Escocia.

Fecha 3: 25/02: Escocia vs Gales, Irlanda vs Francia. 26/02: Inglaterra vs Italia.

Fecha 4: 10/03: Gales vs Irlanda, Italia vs Francia. 11/03: Inglaterra vs Escocia.

Fecha 5: 18/03: Escocia vs Italia, Francia vs Gales, Irlanda vs Inglaterra.