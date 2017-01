Ceschi Sociales 26/01/2017 Redacción Leer mas ...

VACACIONES Y FAMILIA



"Todo se soporta en la vida, con excepción de muchos días de ocio y placer". Lo escribió Göethe, y debemos reconocer que no le falta razón. Las vacaciones están pensadas para el descanso, no para el ocio total. Descanso habla de reponer fuerzas, realizar tareas placenteras, hacerse tiempo para charlas distendidas o para disfrutar de un espectáculo.

También -y especialmente- para disfrutarlas en el ámbito familiar. Sobre el tema estuve leyendo una nota de Elena Miguens:"Si nos propusiéramos aunque sea media hora de cada día de nuestras vacaciones para jugar con los chicos, adquiriríamos un entrenamiento importantísimo y muy rico para el resto del año.

Precisamente, tal vez sea este el momento más oportuno para adquirir buenos hábitos. El hecho de estar juntos todo el día implica un gran esfuerzo porque no estamos acostumbrados a la convivencia durante las 24 horas, y si encima alquilamos la casa con primos, tíos o abuelos, la cosa se pone mucho más dura.

Pero a pesar de ello si hay armonía, el placer de estar todos juntos se disfruta más, aunque haya que reconocer que lo más saludable es que el pequeño núcleo se aparte de la gran célula familiar para que las tensiones, presiones y competencias sean menores, sobre todo en el caso de la convivencia de varias generaciones.

Es importante que dejemos de lado la idea de 'pobres chicos, son sus vacaciones'. El hecho de que no vayan al colegio no debe convertirlos en vagos, sino por el contrario deben aprender a enriquecerse con el buen manejo de su tiempo libre.

Por otro lado, nadie, por mucho que trabaje durante el año, necesita tres meses de descanso. Por eso es conveniente la asignación de distintas tareas para grandes y chicos. Este tipo de trabajo no les va a restar diversión, ni los va a hacer sentir exigidos; al contrario, los va a educar y les va a hacer valorar mucho más los ratos libres.

Las vacaciones deben ser un alto en el camino y no un camino al ocio. Deben ser un premio al esforzado trabajo del año y no un descuido total del físico y el espíritu que termina por agotarnos más".