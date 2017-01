Robaron 14 motos de un depósito municipal Policiales 26/01/2017 Redacción SAN CRISTOBAL

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Germán Michlig, informó que se comprobó el faltante de 14 motos del depósito municipal de esa ciudad, vehículos que fueron secuestrados por el municipio en distintos operativos de control de tránsito: que presentaban falta de documentación que acredite la propiedad o irregularidades en sus estructuras, llámese escapes libres o similares. Estas motos, que no fueron reclamadas por sus dueños, pasan a este depósito, y alguna vez se pensó en hacer un remate judicial -como ya se hizo en Rafaela-, pero todavía no hubo ningún anuncio sobre ese tema, publicó el portal de Radio Belgrano de Suardi.

“A fines del 2016, se constató el faltante de una moto, cuando su propietario la fue a reclamar nos dimos cuenta que no estaba, por eso hicimos la denuncia correspondiente y ordené que se haga un inventario de todas las motos, cada una con el expediente, y se constató el faltante de otras 13 motos más, en total 14”, explicó el funcionario.

“Hoy la justicia está interviniendo, más allá de nosotros como municipio que hemos hecho nuevamente los expedientes de cada una de las motos para saber cuáles son las que faltan”, indicó Michlig, quien además aseguró que: “desconocemos desde cuándo se venía dando este tipo de robos, nos dimos cuenta por el primer reclamo, ahí saltó a la luz todo”. Cabe consignar que este hecho recién se conoce públicamente en estos días.

“No fue forzada la puerta ni se rompió nada, no podemos culpar a nadie, pero hemos cambiado candados y demás medidas de seguridad, queda que la justicia determine quién es el responsable”, afirmó el funcionario de San Cristóbal.

Por otro lado se presume que la venta de estas motos se ha dado fuera de la ciudad de San Cristóbal, sea por partes o enteras.