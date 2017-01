Cristina nuevamente cuestionó al dibujante Sabat Nacionales 26/01/2017 Redacción POR OTRA CARICATURA CON SU BOCA SELLADA

Ampliar FOTO CLARIN OBRA. La caricatura de la discordia.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner volvió ayer a cuestionar al dibujante Hermenegildo Sabat por la publicación de una caricatura suya con la boca sellada en medio de la polémica por la filtración de los audios de escuchas telefónicas al exfuncionario Oscar Parrilli. "¿Vieron esto de hoy? Clarín y Sabat en días de violencia contra las mujeres publicitando concepto de mujer callada y sumisa", escribió la exmandataria en las redes sociales adjuntando la imagen del dibujo en cuestión, en las que su boca aparece tachada con una X.

Y agregó: "Esto no contribuye a la erradicación de la violencia de género. La violencia simbólica contra la mujer termina validando la violencia física. ¿Nos quieren calladitas y obedientes? #Niunamenos".

No es la primera vez que Cristina Kirchner cuestiona al dibujante, que en otras ocasiones la había ilustrado con un ojo morado y con la boca sellada: en 2008, de hecho, en medio del conflicto con el sector agropecuario, la entonces jefa de Estado había denunciado que una caricatura donde tenía una venda cruzada sobre los labios era un mensaje cuasimafioso. "¿Qué me quieren decir, qué es lo que no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino?", apuntó entonces, lo que generó una fuerte polémica.

Por su parte, Sabat respondió este miércoles a las críticas a través de un irónico texto, en el que señaló que a lo largo de su trayectoria "no hubo ni militares ni civiles" que lo acusaran "de acosar al sexo masculino". "Yo tengo una sola opción de ahora en más: no dibujarla más, lo que le otorgaría tranquilidad después de tantos años de servicio a barrios de Santa Cruz, que ella confiscó", señaló Sabat en el texto publicado en el portal de Clarín.

El artista plástico mencionó además a varias mujeres retratadas por él, como Billie Holiday, Alicia Moreau de Justo, Tita Merello y Frida Kahlo, y sostuvo que "en ningún caso, hasta ahora", se lo acusó de "abusar, opinar o atacar de manera canallesca al sexo femenino", aunque advirtió que "siempre hay una primera vez".

"Me sorprende que la exitosa abogada, que asume potestades de crítica de arte y de esposa de Catón el Censor, se dedique a juzgar los trabajos de un humilde periodista", apuntó.

Y también recordó que "durante la lamentable dictadura militar, que debió ser motivo de desafío para cualquier sujeto normal en el país", utilizó su profesión "para que los lectores advirtieran que se podía opinar sobre lo que nos entristecía" y mencionó las distinciones que recibió de la Universidad de Columbia, el premio María Moors Cabot "por la suma de esos trabajos contestatarios" y el premio de la Fundación Gabriel García Márquez por su "actitud intachable" ante el poder.