Preocupa la seguridad en la Casa del Adolescente

Días atrás se conocieron nuevos incidentes en la Casa del Adolescente, donde fue agredido uno de los preceptores que se encuentra a cargo de los jóvenes que allí se alojan. Preocupa fundamentalmente la falta de seguridad teniendo en cuenta que ante una mala conducta o situación violenta el llamado a la policía es infructuoso ya que esta no puede actuar sin contar con la autorización de la Justicia de Menores.

Esta situación motivó una conferencia de prensa de la delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estuvo encabezado por Silvia D´Longhi, Secretaria General, y Gustavo Capretti, acompañante juvenil. Allí reconocieron que “son serios los problemas que estamos atravesando la Casa del Adolescente, la institución está con una faltante de 12 personas, no se han cubierto cargos por jubilación, pases a otros ministerios, etc”.

La dirigente se refirió a las falencias en la rutina de trabajo graficando que “el personal está trabajando solo, en algunas situaciones se arman grescas entre los jóvenes, no hay respuestas de los jueces tampoco. Hoy los preceptores no pueden llamar a la policía porque está prohibido por las leyes vigentes y en varias ocasiones al separar también salen golpeados”.

En cuanto a los pedidos que realizan al gobierno provincial D´Longhi fue concreta: “Exigimos que haya como mínimo dos personas por turno para que estas situaciones sean más llevaderas. Desde la provincia solamente promesas”.