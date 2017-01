"Sentirse ofendido no ayuda a trabajar sobre la seguridad" Locales 25/01/2017 Redacción GERMAN BOTTERO, CONCEJAL DEL FRENTE PROGRESISTA

Sigue dando de qué hablar el discurso del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en nuestra ciudad, el pasado viernes 20, luego de haber hecho entrega de ocho camionetas 0 Km equipadas completamente como patrulleros, con equipos de comunicación y tecnología de última generación.

Es que en ese momento, Pullaro hizo alusión a la compleja trama que desenlaza en la inseguridad, la cual -desde su mirada- tiene responsables estatales diversos, incluyendo al Municipio de Rafaela en esta lucha. Estos dichos han traído repercusiones entre funcionarios del Ejecutivo y Concejales oficialistas: ayer dábamos cuenta en estas páginas de las declaraciones de Silvio Bonafede, quien se mostró muy disconforme.

Germán Bottero, concejal del FPCyS por la UCR, respondió a las críticas: “yo no tomé las palabras del Ministro como acusadoras ni aleccionadoras, las interpreté como una lectura sana y muy real del contexto actual. Nadie puede limitar los problemas de inseguridad a un solo nivel del estado, a una sola causa, sería muy irresponsable, terco y estaríamos errándole en la solución. Hemos hablado muchas veces sobre la amplia red que debemos tender para atacar la inseguridad: educación, salud, vivienda, asegurar comida a todos los niños y niñas de la ciudad, trabajar fuertemente en programas que incluyan, que formen y que contengan. En esta rápida enumeración los tres estados (local, provincial y nacional) tenemos competencias y compromisos. Es preocupante que tengamos que seguir repitiendo y poniendo en alto esta visión interdisciplinaria y preventiva cuando hablamos de delitos en la ciudad, es triste porque uno espera que todos estemos construyendo posibilidades, ganando derechos para todos, no únicamente pensando en la fuerza represiva, la que representa en este caso el ministro Pullaro. Sería mucho más productivo que el justicialismo aproveche y sume positivamente el bagaje de conocimiento de los vecinos y vecinas, de las dificultades de cada sector, 25 años de gestión municipal peronista les debe haber servido para conocer el territorio a fondo. Luego de dos décadas y media conduciendo la ciudad hay que hacer una mirada hacia dentro y reconocer que muchas vulnerabilidades y personas en situación desventajosa crecieron en ese período”, sentenció Bottero.

En diálogo con LA OPINION, el radical indicó: "me parece que esto de entrar en la polémica o sentirse ofendido y tocado, no ayuda en nada en trabajar en el tema de la seguridad, con un Ministro presente: el más de todos los de Seguridad y de los primeros del Gabinete de Lifschitz", dijo, aunque reconoció que "su sola presencia no es solución de nada: tiene que venir con respuestas".

En referencia a los dichos del concejal Bonafede y el jefe de Gabinete, Eduardo López, el radical asegura que “vamos a acompañar los reclamos que creamos lógicos y sean necesarios, como siempre lo hicimos” y continuó: “El Ministerio de Seguridad provincial tuvo récord de allanamientos en la ciudad de Rafaela en 2016, récord de allanamientos federales (57), más de 400 detenciones de personas, 3.300 demorados en averiguación de antecedentes en la ciudad. Cifras históricas. Pero, reitero, si estas acciones no van acompañadas por una política social estratégica y sostenida, que principalmente la lleve a cabo el Municipio como actor territorial, es realmente imposible creer que los problemas de seguridad se van a solucionar con más represión. Desde nuestro espacio político nunca lo vimos así y vamos a insistir en pensar a largo plazo con los pies puestos al lado de quienes más nos necesitan”, indicó el edil.

Consultado por LA OPINION sobre si el Municipio podía hacer más, dijo "totalmente. Pero esto no es para polemizar. Pensar que a Rafaela, en una ciudad compleja, diversa, solamente la podés solucionar con la policía, es una mirada mezquina e infantil. El Municipio, con sus agentes en territorio, tiene que ser una barrera de contención: no para enfrentar los tiros, pero sí para dar espacios de contención".