Imputan a Arribas por pagos sospechosos Nacionales 25/01/2017 Redacción VINIERON DE UNA FIRMA BRASILERA

Ampliar FOTO ARCHIVO ARRIBAS./ Recibió casi 600 mil dólares provenientes de Odebretch.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar supuestos pagos recibidos por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por parte de una empresa en China controlada por la brasilera Odebretch.

Según la denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió en base a un artículo periodístico, Arribas recibió casi 600 mil dólares en una serie de transferencias en una cuenta suya en Suiza: "planteado así el panorama, el juez debe iniciar la investigación a fin de chequear los hechos narrados", dijo Delgado.

Delgado pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que requiera a la justicia brasileña los testimonios en delación premiada de Leonardo Meirelles a la par que se le tome declaración vía skype.

También que se solicite a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de el actual titular de la AFI.

Inicialmente, fue el diario La Nación el que denunció el caso lo que fue tomado por Carrió para denunciar el caso y ratificarla éste martes en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral más allá que este último está de licencia hasta febrero y lo reemplaza su par Ariel Lijo.

El pago hecho mediante cinco transferencias fueron por casi 600 mil dólares y hechas en septiembre de 2013, cuando Arribas era representante de jugadores y no era funcionario.

"El dinero partió de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, "RFY Import & Export Limited", calificada por la justicia brasileña como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión", recordó Delgado.

El fiscal tomó en cuenta la hipótesis del informe periodístico respecto a que mediante el decreto n° 151 del 23 de enero de 2008, se adjudicó la obra del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio compuesto por la "constructora Norberto Odebrecht Sociedade Anonima", IECSA S.A., COMSA S.A. y "Ghella Societa per azioni".

El dictamen fue minutos después que Carrió se presentó a ratificar la acusación contra Arribas, para lo cual ella dijo que tenía el respaldo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Concretamente, Carrió apuntó hacia Francisco "Paco" Larcher por sus vinculaciones en la actual AFI, como "la Sra.(Silvia) Majdalani", actual segunda del organismo de inteligencia.

En tanto, la diputada recordó que el caso del candidato a jefe de gobierno porteño Enrique Olivera, cuando un "hacker de la ex SIDE inventó una cuenta en el Credit Suiss y "sólo pudieron obtener el certificado de falsedad el lunes siguiente a la elección", por ello Carrió dijo que "hay hackers en todo el mundo, pero también vinculados a la inteligencia argentina anterior,

especializados en alterar".

"Para desentrañar lo denunciado, el magistrado debería requerir a la justicia brasileña los testimonios en delación de Leonardo Meirelles, el cambista paulista que denunció lo de Arribas en la causa por hechos de corrupción en Brasil conocida como Lava Jato, y de su entonces jefe Alberto Youssef.