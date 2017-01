Cartelera de Novedades Suplemento Jubilados 25/01/2017 Redacción Leer mas ...

HABERES NACIONALES

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 6.432, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 24 de enero; en 2 y 3, el 25; en 4 y 5, el 26; en 6 y 7, el 27; y en 8 y 9, a partir del 30 de enero.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 28 de enero con la animación de "H y F Esperanza". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 426817 – 434547 – 428255.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos inaugura su temporada con una cena y baile a realizarse el sábado 4 de marzo con la animación de “Cuarta Generación” de Morteros. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 450715 – 436267 – 434008 – 570958.



PENSION UNIVERSAL

PARA EL ADULTO MAYOR

* Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSeS a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio. No genera derecho a pensión.

Quienes accedan a esta Pensión, obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.

Los titulares podrán seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria.

Los requisitos son: * Tener 65 años o más de edad; contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSeS. En Mi ANSeS, puede consultar las relaciones familiares registradas. * Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años. * No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible. * Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.

El monto a cobrar es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualizará dos veces al año por la Ley de Movilidad.



PASAJES POR

AEROLINEAS

* Desde la firma del convenio entre la ANSeS, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Turismo de la Nación en octubre pasado, gracias al cual jubilados y pensionados acceden a un descuento del 30% en vuelos a 37 destinos del país, ya se vendieron 13.463 pasajes. Cabe recordar que, a partir de este convenio, los titulares pueden comprar con anticipación, no menor a siete días, y por un mínimo de estadía de dos noches a través de la página web www.aerolineas.com.ar/anses.

Buenos Aires fue el destino más elegido desde el interior (3.715 vuelos), luego le siguen Bariloche y Córdoba (1.637 y 891 respectivamente). El 57,42% de los vuelos salieron desde Buenos Aires y el 42,58% desde el interior. La mayor cantidad tuvo como origen primero a Buenos Aires, segundo a Córdoba y tercero a Tucumán.