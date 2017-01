Actitud cuestionable

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Un productor indignadísimo, se acercó al Comité de Cuenca, a la Comuna local y a esta corresponsalía manifestando haber tomado las fotografías que ilustran esta nota, unos 6 km al oeste de Palacios, en el camino que conduce a la localidad de Colonia Bossi.

El registro del productor muestra como alguien con el objeto de acceder a un a un camino que lo acerca a su explotación agropecuaria fabrica un paso tapando la cuneta sur impidiendo la trayectoria del agua.

No hay calificativo para el autor de esta barbaridad, usar uno sería agresivo, en momentos que gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto con Ministros de la Nación están buscando una salida elegante al problema del agua, cuando el responsable de la limpieza de canales es removido del cargo por el gobernador Lifschitz por inoperancia, cuando los senadores Michlig, Calvo y otros andan de un lado para otro buscando alternativas en defensa de los productores anegados de esta parte de Santa Fe, alguien que no conoce el término solidaridad se despacha con acciones como la señalada.

¿Se tomaran medidas en contra del autor de este atentado? el autor de este paso pensó que si llueve mucho no sólo se verán perjudicados sus vecinos y vaya a saber cuanta gente mas? Se accionará en su contra? Es fácil saber quién fue ya que las huellas del rodado o caballo que cruzaron por ahí a algún lado de por ahí entran.

El papa argentino Francisco anda pregonando por el mundo que hay que ser solidario con el prójimo, pues acá hay un ejemplo de quien desoye la prédica en favor de sentir hermano al prójimo.