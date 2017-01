Leonardo Da Vinci Sociales 25/01/2017 Amado Raspo Leer mas ...

Otro de los grandes artistas del Renacimiento, en Pintura. Sus principales obras fueron: Bautismo de Cristo; Anunciación, Retrato de Ginevra Benci; La Dama de Armiño; La Ultima Cena; La Gioconda; La Virgen, El Niño Jesús y Santa Ana, etc, etc.

Tuve el enorme placer de ver en Francia ( museo de El Louvre) "La Gioconda", ¡qué emoción!, fue unos pocos días después, que un irresponsable quiso destruir el cuadro, por lo que le fue colocado un enorme vidrio muy grueso, a través del cual se podía ver la obra.

Hay versiones que el apellido materno de "La Gioconda" era "Ghirardin" o "Girardini" . Tal el relato en una impresión que tengo del nombrado artista. En la ciudad de Córdoba, le comento esta circunstancia a un gran amigo, quien me manifestó que conocía a un señor que se dedicaba a estudios del árbol genealógico de los llegados de Italia. Desde luego lo comprometí a que hablara con dicho investigador, para saber si los Girardini, de aquí eran descendientes de la "Gioconda"; han pasado varios meses, pero nada hasta el presente.

En la computadora de mi casa, en un artículo se expresa; " la modelo del cuadro, se refería a la Gioconda, se llamó Lisa Gherardin, nació en Florencia el 15/6/1479; pertenecía a la aristocracia, y tenía un linaje antiguo, pero con el correr del tiempo había perdido toda su influencia. Lisa se casó a los 15 años con Francesco de Bartolomeo del Giocondo. En 1503, Francesco quiso tener a la belleza de Lisa en un cuadro; por lo cual fue retratada por Da Vinci.

Don Leonardo Da Vinci, falleció en Amboise, el 2 de mayo de 1519, a los 67 años.