La Rural difundió síntesis de acciones por emergencia hídrica Región 25/01/2017 Redacción SUNCHALES

Ampliar FOTO ARCHIVO// EMERGENCIA HIDRICA./ La región fue asolada por el fenómeno climático.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un informe de prensa difundido en la víspera la Sociedad Rural informó un resumen de las gestiones, reuniones y obras solicitadas a las autoridades, frente a la emergencia hídrica, detalle que reproducimos seguidamente.



REUNION

El lunes 23 de enero, en la Sociedad Rural de Rafaela, integrantes de nuestra comisión directiva, junto a representantes de la entidad hermana de Humberto Primo, participaron de una reunión para abordar el relevamiento de la nómina de productores de la región que tengan un nivel de afectación entre el 70% y 100%, aspecto solicitado explícitamente por el ministro Buryaile a las instituciones. También se analizaron otras acciones y medidas ante la nueva crisis y distintas cuestiones de relevancia.



Además destacamos las siguientes acciones:

Domingo 15 de enero

Reunión en la Sociedad Rural de Sunchales para definir acciones a seguir, designación de las personas que participarían en la reunión en CARSFE y posteriormente con el Gobernador de nuestra provincia. Además se definió gestionar una reunión con autoridades municipales para el lunes 16.

Se realizó también un diagnóstico de la situación en los distintos lugares afectados.



Lunes 16

Participación en dos reuniones desarrolladas en la ciudad de Santa Fe y con el Municipio de Sunchales.

En la capital provincial, a las 11:00, en CARSFE, donde se realizó un resumen de la situación de cada entidad rural que estaba presente. Elaboración de documento para presentar ante el Gobernador, el cual se dividió en dos partes. Por un lado, los pedidos a corto plazo, donde por nuestra cuenca se propuso:

*Dragado de los 10 km del canal Vila-Cululú que faltan reacondicionar.

*Limpieza de los canales Calaveras - Las Penquitas, con sus respectivas obras, según relevamiento satelital.

*El envío de una máquina de brazo largo para la limpieza de los puentes (se puede hacer el relevamiento por medios satelitales) que están obstruidos, sobre el Vila Cululú. Trabajos solicitados al Comité de Cuenca Castellanos Zona Norte desde hace tiempo.

*Ejecutar las obras aprobadas del secundario y terciario de La Manuelita, al igual que Las Tablitas.

*Llevar adelante obras alternativas de desagüe de la zona noroeste de la ciudad de Sunchales.

*No autorizar cortes de caminos rurales que aíslan a los habitantes de la zona.

En cuanto a los pedidos a largo plazo, la realización de un estudio integral -en el menor tiempo posible- de la cuenca del Cululú y la urgente ejecución de las obras necesarias.



En Casa de Gobierno

Desde las 13:00, también en Santa Fe, integrantes de la Comisión Directiva participaron de la reunión concretada en Casa de Gobierno, donde se evidenció un total desconocimiento de la cuenca y la falta de un diagrama de tareas a corto y largo plazo.



Reunión con autoridades sunchalenses

La entidad fue recibida por el intendente Municipal, Gonzalo Toselli; el secretario de Gobierno, Marcelo Canavese; y el secretario de Obras, Servicios y Ambiente, Leopoldo Bauducco.

En dicho encuentro se planteó el mal estado de la red de caminos rurales, algunos sin reacondicionamiento desde la inundación de abril 2016, así como la urgente necesidad de generar un plan de trabajo para la reconstrucción total de los mismos y lograr los mejoramientos necesarios con ripio/arenado de caminos troncales y rutas provinciales.

Se solicitó además un manejo racional y coordinado del sistema de compuertas, para que de ningún modo se comprometa al ejido urbano y al mismo tiempo ocasionar el menor perjuicio económico al sector agropecuario.

Se pidió la eximición del cobro de las tasas por hectárea, en un período no menor a seis meses.

El Intendente invitó a la Comisión Directiva a participar de reuniones en la ciudad de Santa Fe.



Martes 17

En la Sociedad Rural de Rafaela se llevó a cabo una reunión con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile; el subsecretario de Lechería Alejandro Sammartino; y la diputada nacional, Gisela Scaglia. Además se encontraban presentes representantes de la institución anfitriona y de la Sociedad Rural de Humberto Primo.

Hugo Sola, Juan Carlos Alassia y María José Ferrero asistieron en representación de la Sociedad Rural de Sunchales.

Las autoridades del Gobierno nacional manifestaron que desde nuestra provincia no se presentaron los pedidos de ayuda para las obras necesarias en la cuenca del Vila Cululú. Además expresaron su compromiso de ayudar a los productores, principalmente del sector tambero, a través de créditos para quienes estén bancarizados y otras alternativas para aquellos que no lo estén.

Desde nuestra entidad esperamos que finalmente desde las diferentes esferas del Estado puedan encarar un trabajo mancomunado, ya que ante estas diferencias los principales perjudicados terminan siendo los productores, quienes ya no resisten más.