BREVES Locales 25/01/2017 Redacción

Viernes pagan

pensiones

El Ministerio de Economía de la provincia informó que este viernes se abonarán las pensiones sociales Ley Nº 5110, expresos por razones políticas (Ley Nº 13.298), madres de víctimas del terrorismo de Estado (Ley Nº 13.330) y excombatientes de Malvinas, correspondientes al mes de enero de 2017.



Repudian a

Marucci

El bloque de diputados socialistas de la Cámara de Diputados de la Provincia, expresa su enérgico rechazo ante las declaraciones vertidas en las últimas horas por el intendente de la ciudad de San Jorge, Enrique Marucci, en un medio de la mencionada localidad.

Marucci, señaló en la últimas horas la necesidad de “volver al riguroso garrotazo”, y culpa a los poderes legislativos y judicial por no brindar las herramientas legales para combatir el delito”.



Sorteo de Banco

Santa Fe

Hasta el próximo martes 31 de enero hay tiempo para participar de la promoción “El Viaje que Soñás” del Banco Santa Fe, que sorteará 100 viajes para dos personas a Madrid/París, New York y Río de Janeiro entre clientes y no clientes que tomen un préstamo personal.



Camión de la

economía popular

Hoy vuelve a Rafaela el Camión de Pescados para Todos y Todas del Movimiento Evita y la CTEP. Se ubicará en la Plaza Sgto. Cabral del Barrio P. Pizzurno de 10:00 a 15:30 hs. Entre otros productos se ofrecerán ñoquis, ravioles, fideos, pan lactal, discos de empanadas y pascualinas, aceite de oliva, quesos cremoso, sardo, por salut, salamines, mortadela, etc.