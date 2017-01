El yerno asesinó a un empresario Policiales 25/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El empresario de la construcción Roberto Fernández, de 67 años, que fue visto por última vez el pasado sábado en el barrio porteño de Caballito apareció muerto en la localidad bonaerense de Cañuelas. Por el caso se encuentran detenidos el yerno del hombre, Santiago C. y un exempleado del empresario, Ricardo A., quienes quedaron registrados en las cámaras de seguridad del edificio en el que vivía la víctima.

El cuerpo semicalcinado que apareció el domingo en Cañuelas y que fue derivado a la morgue judicial de La Plata, fue reconocido este martes por la familia de Fernández. Según confirmaron fuentes policiales a NA, la investigación comenzó el último domingo, cuando se presentó en la Comisaría 11 la hija del empresario, quien denunció que no sabían nada sobre el paradero de su padre desde el sábado a la mañana. La joven manifestó que se encontraba en una quinta y recibió el llamado de su mamá, quien le dijo que no sabía dónde se encontraba el hombre, por lo que, luego de realizar varios llamados, decidió regresar a Capital Federal.

Madre e hija ingresaron al domicilio de Fernández ubicado en la calle Aranguren al 30, de Caballito y sólo notaron la falta de un acolchado en la cama de la habitación principal. Los familiares decidieron mirar las cámaras de seguridad del edificio y llevarlas a la Policía. En las imágenes registradas se ve al yerno del empresario, Santiago C., y al exempleado de Fernández, manipulando un bulto envuelto en una frazada de color crema en el ascensor y también en el estacionamiento. El yerno del empresario se presentó espontáneamente en la comisaría y por disposición de la Justicia quedó detenido. Tanto el yerno del hombre como el exempleado, fueron trasladados a la Unidad 28 del servicio Penitenciario Federal.

Las fuentes confirmaron que este lunes apareció incendiado el auto Suzuki Fun, que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad, en jurisdicción de la Comisaria 3ra de Transradio, en el Partido de Almirante Brown.