Policías coimeros ya están libres Policiales 25/01/2017 Redacción Leer mas ...

LA PLATA, 25 (NA). - La sala de feria del Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió ayer la liberación de los ocho exjefes de la Policía provincial involucrados en la causa de los sobres con dinero hallados en la sede de la Departamental de La Plata a comienzos de abril del año pasado. La decisión judicial se produjo en el marco del hábeas corpus presentado por la defensa de los comisarios Raúl Frare, Julio Sáenz y Sebastián Velázquez, ex encargados de las comisarías 12ma, 6ta y 2da, respectivamente.

Pero la presentación realizada por el abogado Daniel Mazzochini, que además representa a la familia del fallecido subcomisario Federico Jurado -encontrado muerto en su celda de la Unidad 9 de Villa Elvira la semana pasada- se hizo extensiva a todos los involucrados.

Así, los restantes ocho excomisarios que fueran acusados de recibir dádivas esperarán el juicio en libertad, por lo tanto la medida alcanza al ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su ex secretario Walter Skramowskyj, el ex jefe de Operaciones Ariel Huck y el ex segundo jefe de la Departamental Rodolfo Carballo, y a Sebastián Cuenca, ex encargado de la comisaría 3ra de Los Hornos.



CUMPLEAÑOS

CON VIOLACION

PARANA, 25 (NA). - La Justicia de Entre Ríos investiga la denuncia por el intento de abuso sexual a una chica de 15 años durante una fiesta de cumpleaños en una casa quinta de Paraná en el que estarían implicados al menos cuatro jóvenes. Los acusados son en su mayoría integrantes de clases acomodadas, hijos de empresarios o profesionales, en varios casos estudiantes universitarios o integrantes de planteles de rugby de la capital entrerriana. Según la denuncia, los abusos se habrían perpetrado durante una quinta situada en la zona de la Toma Vieja, donde se celebró la fiesta de cumpleaños de uno de los jóvenes.