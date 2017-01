Los suizos son noticia Deportes 25/01/2017 Redacción TENIS, ABIERTO DE AUSTRALIA

MELBOURNE, 25 (AFP-NA). - Los suizos Roger Federer (N.17) y Stan Wawrinka (N.4) jugarán por un puesto en la final del Abierto de Australia, tras haber superado este martes en Melbourne los cuartos, barrera que no pasó la española Garbiñe Muguruza (N.7), eliminada por la estadounidense Coco Vandeweghe (N.35). Federer silenció al sorprendente alemán Mischa Zverev, que había eliminado a Andy Murray en la ronda precedente, en tres sets; 6-1, 7-5 y 6-2. El suizo, de 35 años, cayó a la 17ª plaza mundial tras una baja de seis meses por lesión. Ahora disputará su 13ª semifinal en Australia y la 41º en Grand Slam de su extensa carrera.

Este martes no se dejó sorprender por el juego de saque- volea de Zverev, 50º en la lista de la ATP, que llevó la iniciativa en el segundo set, antes de que Federer lograra una rotura y volviera a hacerse con las riendas del duelo.

"Me gustaban los tiempos en los que subíamos mucho a la red. El juego ha cambiado, se ha hecho más lento y yo he tenido que adaptar el mío. Espero que otros jugadores se inspiren de él", dijo Federer sobre el alemán, una rareza en el tenis actual.

Cuatro veces ganador en Melbourne, Federer parece estar en condiciones de intentar lograr su 18º título de Grand Slam y ampliar su récord, en un regreso espectacular tras seis meses lesionado y únicamente un torneo de exhibición antes de Australia, la Copa Hopman. "Pensaba superar algunas rondas, en función del sorteo. No creía que fuera a estar tan bien", reconoció el tenista de Basilea.

A pesar de contar con un balance de 18 victorias y 3 derrotas ante su compatriota, Federer se enfrentará a un Wawrinka convertido en un especialista en ganar citas del Grand Slam (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016).

Este martes mostró su nivel ante Jo-Wilfried Tsonga, 12º mundial, al que derrotó con autoridad por 7-6 (7/2), 6-4 y 6-3 en 2h 15 min. Excelente en defensa, también ganó la batalla de golpes de derecha (21 ganadores frente a 8).



EL REGRESO DE VENUS

En el cuadro femenino también quedó definida la primera semifinal, que tendrá color estadounidense. La veterana Venus Williams, de 36 años, venció a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (27ª), en dos sets 6-4 y 7-6 (7/3), y jugará contra su compatriota Vandeweghe. La mayor de las Williams no alcanzaba la penúltima ronda en Australia desde hacía 14 años, cuando luego perdió la final ante su hermana Serena, que jugará los cuartos este miércoles.