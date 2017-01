¿Qué hacemos con la violencia en la región? Región 25/01/2017 Redacción Leer mas ...

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Después de haber tomado conocimiento de por lo menos sendos episodios durante dos fines de semana seguidos en los pre carnavales de Estación Clucellas primero y una chopeada en María Juana después, es que me voy a referir a estos hechos.

La violencia llegó para quedarse en la región con grupos de inadaptados que en cualquier momento de la noche y en espectáculos al aire libre comienzan a agredirse.

Sin importar que quienes organizan también lo hacen a beneficio, poniendo en riesgo equipos de sonido y - o filmaciones involucrando a gente que nada tiene que ver y arruinando el evento que durante días y todos los años se organizan con tanta dedicación.

¿Es que nada se puede hacer?

Pareciera que la fuerza policial no puede detenerlos ni tomarles declaraciones ni mucho menos dejarlos demorados en la dependencia correspondiente.

¿Y si lo hacen tiene el respaldo legal y la figura jurídica respectiva?

Creo que llegó el momento de encarar y con decisión este flagelo que ya está afectando y poniendo en duda el normal desarrollo de las actividades.



PROXIMAS REALIZACIONES

Por ejemplo, en mi pueblo, Plaza Clucellas ya no se hacen más los carnavales anuales fundamentalmente por este motivo, tampoco se realizan espectáculos en el anfiteatro ubicado en la plaza pública.

¿Dónde quedó la tranquilidad? Un valor muy preciado de cada pueblo.

Si por unos pocos quedan truncos los sueños y buenas costumbres familiares y de amistad de la mayoría de los pobladores, es el momento de que quienes tienen la responsabilidad de darle la tranquilidad y confianza que merecen a quienes promueven este tipo de actividades recreativas lo hagan antes de perder la mística de la sana reunión en cada comunidad de esta hermosa región.