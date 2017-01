Esperar por la planta de ósmosis inversa

En nuestra edición de ayer dimos cuenta sobre los problemas que atraviesa el barrio Mora con el servicio de agua potable. La presión es demasiado débil en gran parte del sector y en algunas viviendas hay que esperar a la noche para poder contar con algo de agua. Las temperaturas extremas agravan el panorama y generan un escenario difícil de sobrellevar.

Para conocer detalles sobre la problemática dialogamos con Carlos Maina, el gerente de la sucursal Rafaela de Aguas Santafesinas S.A. El directivo explicó con lujos de detalles la situación: “El barrio Mora es el que está más alejado del establecimiento de agua potable, las cañerías para llegar hasta allá atraviesan toda la ciudad. Es donde más cuesta llevar el agua. Dentro del barrio hay 3 sectores diferenciados, el que está contra Av. Italia y el que está al Sur tienen un poco más de presión y las manzanas que están hacia el centro y el Norte del barrio, alejándose de Av. Italia, son que están más complicadas. Ahí tenemos 2 bombas funcionando para todo el barrio, una está siempre en funcionamiento, cuando se apaga una para recargar cisterna generalmente son esas viviendas las que más sufren. Eso se verifica durante todo el año, pasa que los cortes en esta etapa donde el consumo es más alto se hacen mucho más prolongados”.

Sobre la asistencia a ese sector Maina explicó que “estamos continuamente llevando camiones a la cisterna del barrio como para poder mejorar un poco el servicio”, entendiendo que en días donde la temperatura superó con facilidad los 35° el consumo en la red en general es mucho mayor, por lo que se va perdiendo presión antes de llegar a los sitios más alejados.

En cuanto a alguna mejora estructural que permita solucionar al menos en parte este gran problema Carlos explicó que la misma es que “se empezó hace 2 años con recursos de la Provincia a través de la Gerencia de Infraestructura de nuestra empresa, que es la planta de ósmosis inversa que no falta mucho para terminar y está ubicada en el mismo barrio. Esa es la obra que va a cambiar la realidad del sector.”

Sobre los plazos para esta obra no pudo dar precisiones. “No falta mucho, está el galpón hecho, el equipamiento, la mayoría de las cañerías, los pozos, la conexión de la EPE. No es una obra que manejemos desde Rafaela así que sería un poco imprudente que yo dé una fecha determinada de finalización. Pero la mayoría de las cosas está hecha” explicó Maina.

Finalmente se refirió a la necesidad de adecuar el consumo de todos los rafaelinos a lo necesario, de manera que aquellos que sufren la baja presión de la red puedan sufrir un poco menos esta situación. Carlos Maina expresó que “este es el momento en el que tenemos que tratar de todas las maneras posibles de cuidar el agua, de racionalizar lo máximo posible el consumo, orientado al consumo humano. Lamentablemente se verifican situaciones que no son así, pero pedimos una vez más que se trate de tener el mejor sentido común porque un ahorro de cada uno va a significar la mejora de todos”.