Las paritarias iniciarían en las próximas semanas

Tras el reclamo de los gremios estatales a una pronta apertura de la discusión paritaria -que todo indica que será sumamente dura- el Gobernador Miguel Lifschitz hizo declaraciones anticipando que serán convocados los diferentes sindicatos "en las próximas semanas".

"Supongo que en las próximas semanas empezaremos con esos diálogos, no solo con los docentes sino con todos los trabajadores estatales", anticipó el titular de la Casa Gris respecto a las discusiones salariales que reclaman los trabajadores provinciales, según declaraciones publicadas por La Capital de Rosario.

"Estamos totalmente abiertos para conversar y analizar distintas alternativas", aseguró Lifschitz, pero aclaró "por decisión del presidente Macri, no vamos a contar con la paritaria nacional que nos servía como referencia".

En los últimos días, los diferentes gremios (principalmente, los docentes) sugirieron que en los primeros días de febrero -o sea, la semana próxima- tengan la primera reunión. De los dichos del Gobernador se desprende que esto tardará algunos días más.

El Gobierno nacional fijó una inflación del 17% para el próximo año. En principio, ese sería el techo que sugieren. Está claro que con una inflación anualizada del 45%, ese porcentaje es imposible de aceptar.

Así lo dejó entrever José Testoni, dirigente de AMSAFE en diálogo con LT10. “Con respecto a la provincia, nuestro primer objetivo es ser convocados a la mayor brevedad a una paritaria que siempre lleva tiempo”, sostuvo y argumentó: “El sistema educativo tiene casi 300 desempeños distintos en cargos diferentes, tiene 10 categorías de antigüedad diferentes. La educación rural tiene algunos plus. Es muy compleja la discusión salarial”.

En ese orden, el representante de los maestros públicos hizo hincapié en el contexto inflacionario y expresó: “Nunca nos ponemos de acuerdo entre empleadores y trabajadores para recuperar el poder adquisitivo. (Por eso) entendemos que tiene que haber mucho tiempo” para la negociación en cuestión.

Al mismo tiempo, planteó que para el sector es de interés que en el ámbito paritario “se incluyan nuestros temas, que se puedan debatir, que tienen que ver con la mejora de las condiciones de salud y de seguridad de los trabajadores de la educación”.

Los dichos de Testoni fueron adelantados por Patricia Mounier, secretaria General del gremio de los docentes privados (SADOP). "Venimos pidiendo reapertura de paritarias desde mediados de 2016. De manera unilateral, el gobierno decidió entregar un bono y descartó la posibilidad de una mesa de negociación", sostuvo Mounier, agregando que "no se puede discutir paritarias sólo en febrero".