"Un panorama resultado de la ineficiencia del Estado"

"Las Sociedades Rurales de Rafaela, Humberto Primo y Sunchales continúan su intenso trabajo conjunto para coordinar estrategias de acción urgentes que demanda el desastre hídrico regional, consecuencia de las recientes lluvias y como resultado de una actitud ineficiente del Estado frente a las innegables y reclamadas necesidades de realización y mantenimiento de obras que evidencia la Cuenca del Cululú", inicia el comunicado emitido ayer por las entidades ruralistas.

Agrega: "nos encontramos nuevamente atravesando una situación de desastre que se podría haber minimizado con la realización honesta y oportuna de los trabajos apropiados en infraestructura. Este panorama desesperante es resultado de la ineficiencia del Estado en su más lamentable expresión".

"Las pérdidas del sector productivo entre abril de 2016 y hoy totalizan 3800 millones de dólares. Con inversiones mínimas en relación a estos valores podríamos haber evitado estas irremediables pérdidas tan significativas para la región, la provincia y el país", afirman y sostienen: "repudiamos y rechazamos las declaraciones del Ministro de Infraestructura y Transporte del gobierno provincial con respecto a inversión y obras sobre el canal Vila- Cululú, expresiones que claramente manifiestan la ausencia de sentido común al hablar de proyectos aguas arriba. Ejemplo: acuerdos con la provincia de Córdoba de los cuales dudamos. Desde hace años, proponemos acciones desde la desembocadura porque presenta obras de arte que no se verifican además de la notable ausencia de mantenimiento".

"Condenamos la inacción e incompetencia de funcionarios responsables de prever y resolver estas situaciones", agregan y sostienen: "observamos con enorme tristeza la escasa valoración de la vida rural. Productores, trabajadores y sus familias se encuentran aislados y en estado de emergencia por la falta de infraestructura de caminos y de tendido eléctrico que afectan la calidad de vida en el campo fomentando el desarraigo y la migración. Es un hecho inaceptable cuando transitamos la segunda década del siglo XXI".

"La principal cuenca lechera del país hoy se asemeja más a los Esteros del Iberá que a las otrora verdes praderas que soñaron trabajar nuestros abuelos", dicen y concluyen: "exigimos respuestas públicas concretas: Qué obras se van a desarrollar, Quién realizará las acciones, cómo se llevarán a cabo en detalle y cuáles serán los plazos de ejecución. El campo ya no cuenta con recursos para sostener la burocracia estatal. Exigimos que procedan con honestidad. ¡basta de mentiras…! Queremos funcionarios elegidos por idoneidad y no por su fidelidad a un signo político".