Montiel: “Contento por volver donde siempre quiero estar” Deportes 25/01/2017 Martin Ferrero El mediocampista ofensivo, que había sido bajado a entrenar con Reserva, volvió al plantel de ‘Chocho’ Llop y en el táctico de ayer fue titular. “Espero ponerme bien, aprovechar esta oportunidad y no bajar más”, contó Diego Montiel.

Diego Armando Montiel había sido declarado prescindible a comienzos de año y bajado a Reserva tras haberse negado a irse a préstamo a Platense pero en la jornada de ayer, en el día 17 de la pretemporada, apareció nuevamente con el plantel profesional de Atlético de Rafaela.

“El cuerpo técnico me avisó que tenía que volver a entrenar con ellos así que estoy muy contento por volver dónde siempre quiero estar”, contó Montiel (20 años) tras el único turno de trabajos de la ‘Crema’ en la jornada del martes y añadió: “espero ponerme bien, aprovechar esta oportunidad y no bajar más”.

Las bajas que viene sufriendo Juan Manuel Llop en el mediocampo por lesiones, caso de Lucas Pittinari y Facundo Soloa en esta pretemporada, con la salida de Walter Serrano, más Emiliano Romero, que continúa con la recuperación, obligaron al DT a volver a tenerlo en consideración, incluso, en la práctica de ayer fue uno de los titulares.



-¿Esperabas que se diera esta posibilidad tan pronto?

-Por lo que me habían dicho ni de Reserva iba a participar pero la suma de lesionados en el plantel superior me da la posibilidad nuevamente de estar ahí y espero poder trabajar bien y ponerme a la par de mis compañeros.



-¿Qué razones te dieron cuando fuiste bajado a Reserva?

-Nada, yo nunca le di el ok a nadie para irme, lo de Platense, como todos ya saben no lo quería, sin desmerecer al club y seguí entrenando en Reserva cuando me bajaron, con el Gare (Gentile) preparándome en lo físico y ahora que estoy de nuevo con el plantel espero poder aprovechar esta nueva oportunidad.



-Cómo tomás este tipo de decisiones, de estar en Reserva y que no ibas a tener posibilidades a estar en el once titular…

-Lo tomo tranquilo porque soy joven y entendemos las cosas que pasan. Si estaba en Reserva y se te dan las cosas, por ahí, tenés la posibilidad nuevamente de jugar arriba. Es diferente si le toca a un jugador más grande, a mí también me agarró un bajón pero lo supe llevar bien. Espero poder aprovecharlo.



-Son circunstancias que ya pasaron con excompañeros tuyos y actuales, de ser declarados prescindibles a jugar y en algunos casos con muchos minutos.

-Sí, años anteriores ya pasó; recuerdo cuando yo estaba en reserva, al “Toto” Niz lo habían bajado, se quedó entrenando con nosotros y lo subieron, terminó jugando, lo mismo con Walter (Serrano) que cuando estaba Sensini tenía problemas con la dirigencia y había estado entrenando con reserva y después lo subieron también.

Es una linda posibilidad y espero poder aprovecharla. Cambia todo de un día para otro, espero que siga así.



-¿Cómo te sentís jugando en esa posición de mediocampista por adentro?

-En los últimos partidos ocupé esa posición cuando entraba, es una posición en la cual me estoy adaptando, el técnico me está enseñando los movimientos y si bien el equipo no está confirmado y falta mucho voy a tratar de dar lo mejor de mí.



-¿Qué les pidió Llop en el táctico?, pensando ya en el partido amistoso ante Unión.

-Nos pide mucha presión arriba, estamos trabajando distintas presiones y nosotros venimos de ganar y espero que sigamos así, si me llega a tocar voy a tratar de dar lo mejor y sino apoyar desde afuera.