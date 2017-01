Marijuan defendió el uso de escuchas a CFK

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El fiscal federal Guillermo Marijuan afirmó que las escuchas realizadas al exjefe de Inteligencia Oscar Parrilli cumplieron con "todos los pasos" legales, al tiempo que analiza pedir que se extraiga testimonio para que se investigue a la expresidenta Cristina Kirchner por haber dicho que al exespía Horacio Antonio Stiuso "hay que matarlo".

"Fue una escucha ordenada por un juez, en el marco de una causa constituida legalmente, cumpliendo todos los pasos que establecen las normas procesales. Es una escucha legal y que se había considerado útil para la investigación", afirmó Marijuan, al tiempo que confirmó que los audios los analizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que luego tomó conocimiento de ellos a través de un informe del organismo.

Sobre la imputación a la exmandataria, el fiscal explicó que puede ser "abuso de autoridad o falsa denuncia", teniendo en cuenta que Cristina Kirchner se refiere al "armado de causas" contra Stiuso (aunque luego se rectifica), pero explicó que "va a ser el doctor (Sebastián) Casanello el que provea el derecho y, si corresponde, va a formular el encuadre legal que considere".

Pero, además, Marijuán señaló que no descarta formular una nueva denuncia contra Cristina Kirchner y enviar el audio a la causa donde se investiga la muerte del exfiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, a raíz de la expresión de la expresidenta sobre Stiuso: "A este tipo hay que matarlo".

"Es poco feliz (la expresión "a este tipo hay que matarlo") porque hemos tenido un muerto (dijo en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman, sobre la que Stiuso se refirió). Será todo motivo de análisis e inclusive la explicación que tengas que hacer sobre si es coloquial o no (la expresión) la van a tener que hacer en un expediente. No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo ´a fulano de tal hay que matarlo´, con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación", dijo Marijuan.

En declaraciones a FM Latina el fiscal -que también lleva adelante la causa Hotesur contra la expresidenta- señaló que Stiuso "cuando declaró en la causa por la muerte de Nisman dijo que lo habían mandado a matar", por lo que "quizá él encuentre alguna trascendencia en las manifestaciones que se han conocido hoy" sobre Cristina Kirchner.

"Entiendo que es una conversación que tiene que ser analizada con detenimiento. Hay personas que dirán que se habla en sentido figurado, otros que dirán que no", evaluó respecto a la frase de la exmandataria en su diálogo con Parrilli.

Además, Marijuan explicó: "Más allá de la rectificación, entiendo que es una circunstancia que debe ser investigada. Entonces le pedí a (juez Ariel) Lijo que formule la denuncia en el expediente para que un juez traiga testimonios y los remita. Ese segmento va a ser investigado por el juez Casanello".

"Nosotros en la denuncia sugerimos cuáles pueden llegar a ser los delitos. Como denunciantes no somos quienes empersonamos y calificamos la causa de determinada manera. El contenido de la escucha también puede llegar a tener otras implicancias y veremos cómo acontecen otros sucesos", apuntó.