Polémica por el Día de la Memoria

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Abuelas y Madres de Plaza de Mayo calificaron como "un insulto" el decreto que le otorga carácter móvil al feriado del 24 de marzo y anticiparon que seguirán convocando marchas para esa fecha, en tanto que el Gobierno justificó la medida y señaló que el cambio permitirá privilegiar la "reflexión y el ejercicio de la memoria".

Los organismos de derechos humanos se metieron de lleno en la polémica por el decreto del presidente Mauricio Macri que modificó el calendario de feriados, dado que se dispuso que el 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sea móvil, al igual que el del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió en declaraciones a Radio Del Plata que "esto es una provocación, un insulto, un agravio a la memoria de estas personas y a los familiares" y calificó la decisión del Gobierno como "una falta de respeto".

"Nos habían asegurado -porque lo pedimos, lo consultamos- y nos dieron la seguridad de que el (feriado del) 24 de marzo no se tocaba, ni el 2 (de abril), teniendo en cuenta lo que significan estas fechas", indicó Carlotto y agregó: "Amanecemos hoy con la noticia de que, por decreto, se mueven otras que sí pueden ser menos significativas".

La referente de derechos humanos opinó que "todos los días" el Gobierno incurre en "alguna provocación, porque esto es una provocación al dolor, a la lucha, a una situación tan tremenda como han sido esas dos fechas" y señaló que analizará con otros organismos "la respuesta" a la medida.

"Estamos bastante hartos de que nos provoquen, nos traten de exasperar, que no lo van a conseguir, por supuesto. Nuestra lucha va a ser siempre implacable", remarcó la dirigente.

Por su parte, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió que el próximo 24 de marzo esa agrupación va a "convocar a toda la gente" porque "más vale perder un día de trabajo que la dignidad" y disparó: "Macri no es mi Presidente, lo que él diga me importa un pito".

"Tenemos que ir todos para demostrarle a él que a un pueblo movilizado no puede cambiarle la fecha porque quiera, no va a hacer lo que quiera con nosotros. Tiene que ser trascendente", agregó Bonafini en diálogo con Futurock FM.

Luego de las críticas, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, defendió el decreto presidencial al asegurar que "el espíritu de este cambio hace hincapié en eso, el 24 de marzo es un día de reflexión y ejercicio de la memoria", ya que hasta ahora se privilegiaba "el turismo" y el esparcimiento facilitado por el feriado.

"Hoy, lo que teníamos era un feriado nacional donde en este día no se daban las jornadas de educación y reflexión. Por eso, creemos que justamente tenemos que ir hacia ese camino", señaló el funcionario nacional en declaraciones a radio Mitre.