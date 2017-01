Carrió denunció, pero desea su "inocencia" Nacionales 25/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25(NA). - La diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ratificó ante la Justicia su denuncia contra el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, pero aclaró que espera que sea "inocente".

La legisladora oficialista se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py ante el juez federal Ariel Lijo, que subroga a Rodolfo Canicoba Corral, y formalizó su pedido para que se investigue al funcionario, acusado de recibir cerca de 600 mil dólares de un operador de la constructora brasileña Odebrecht.

"No tengo ningún problema con él. Sólo hice lo que tenía que hacer", explicó la cofundadora de Cambiemos en declaraciones a la prensa al salir de los tribunales, al tiempo que dijo que ella espera que el director de inteligencia "sea inocente".

Al ser consultada sobre la opinión del presidente Mauricio Macri respecto de su denuncia, la diputada aseguró que el mandatario está "totalmente de acuerdo" con su accionar y agregó:

"El tiene derecho a defenderlo (a Arribas). Yo prefiero que sea la Justicia quien dictamine".

En este sentido, la diputada consideró que "estuvo bien que no se lo haya apartado de su cargo" como pidieron algunos dirigentes del oficialismo y agregó: "A mí no me gustaría que me suspendieran sin antes poder defenderme en la Justicia".