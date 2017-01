Aquel gran equipo campeón del ‘86 Deportes 25/01/2017 Mario Cabrera 9 DE JULIO

Ampliar FOTO GENTILEZA ENZO GUNZINGER 9 DE JULIO, CAMPEON 1986 DEL TORNEO CLASIFICACION DE LRF. Montenegro, Mazo, Restelli, Emmert, Volken (DT), Charra (M), Minetti, Vallejos, Gerold y Gudiño -parados-; Rosendo, Soltermam, Gómez, Alvarez, Fontana, Trejo, Riberi, Dominino (U) y Adrián Bertone (colaborador)-sentados-. EL ULTIMO PARTIDO. Gómez, Riberi, Emmert y Riberi, junto a la bandera juliense, encabezan la vuelta olímpica en la vieja cancha de Atlético.

El año pasado, un grupo de jugadores y algunos dirigentes se reunieron para celebrar los 30 años de aquella gran hazaña de 9 de Julio, la de campeón invicto 1986 del Torneo Clasificación de Liga Rafaelina de Fútbol. En aquella ocasión, el León rafaelino obtuvo el pasaporte para una nueva instancia del Torneo del Interior 1987, donde aquel gran equipo repleto de viejas glorias del fútbol juliense, como Malacho Soltermam, Walter Gómez, el Flaco Riberi, Rosendo, Trejo, Mazo, Emmert, Restelli, el Paco Gerold, Vallejos, etc, fue gran protagonista de la mano del querido Reinaldo Volken. Jugando bien a la pelota, y siendo muy ofensivo, el “9” empezó a ganar grandes cosas en el ámbito doméstico a partir de esa época. Y todavía hoy se recuerda aquella gesta gloriosa.

Walter Gómez, uno de los grandes romperedes de la década del 80’ de 9 de Julio, la época de oro para la gran mayoría, no estuvo en el reencuentro, pero sí le comentó a LA OPINION algunas cosas interesantes de aquel ‘equipazo’ que tan bien jugaba, gustaba y goleaba, ya sea en el Coloso de calle Ayacucho como en el resto de los ‘potreros’ liguistas. “Fue un gran equipo. El ‘9’ tenía la necesidad imperiosa de ganar el torneo para participar del viejo Regional. Y a partir de ahí se empezó a ganar varios títulos liguistas. Me acuerdo que la gente disfrutaba mucho de este equipo y tenía una inmensa alegría, ya que llenaba siempre la cancha a pesar de que los partidos se jugaban los miércoles a la noche”, narró Gómez. Con respecto a aquella vuelta olímpico en barrio Alberdi, el terreno del clásico adversario, agregó que “fuimos a jugar el último partido a la cancha de Atlético y salimos campeones una fecha antes. Dimos la vuelta olímpica en el viejo Monumental respetuosamente, ya que la hinchada de Atlético nos aplaudió por el título conseguido”. Con respecto a las virtudes de aquel equipo, comentó que “recuerdo las charlas con el querido Volken, donde me dejaba jugar libre, suelto. Eran todos grandes jugadores, donde después el 90% de ese grupo se fue a jugar al exterior. No teníamos secretos, y contamos con un técnico muy capaz y un profe excelente como lo era Coronel, que hizo un trabajo terrible con nosotros. Antes se le daba más importancia al trabajo táctico y no por nada pudimos conformar con Malacho y el Flaco Riberi, el gran goleador del equipo, un tridente ofensivo estupendo. Después, en el 87’, ese equipo estuvo muy cerca de ascender a la B Nacional, ya que caímos ante Estudiantes de Río Cuarto luego de haber soportado varios arbitrajes que dejaron mucho que desear y que perjudicaron directamente nuestras aspiraciones”. Por último, a manera de anécdota curiosa, Walter dijo que “me acuerdo cómo fumaban en el vestuario Gerold y Riberi. Menos la gente, en el seno del plantel lo sabíamos todos. Igual, a pesar de esto, los dos fueron unos crack. Fueron momentos muy lindos para todos y para el club”.



EL PLANTEL Y

LOS NUMEROS

Integrantes del plantel juliense: Juan Bautista Gerold y Víctor Hugo Montenegro -arqueros-; Claudio Alberto Emmert, Abelardo Vallejos, José Luis Restelli, Francisco Rubén Rosendo, Carlos Alberto Domingo Minetti, Sergio Jorge Aguilar, José Elías Trejo, Hugo Hernán “Bujía” Alvarez, Osvaldo Diosnel Mazo, Germán Soltermam, Hugo José Riberi, Walter Eduardo Gómez, Reinaldo Juan Pisani, Gerardo Antonio Velázquez y Pablo Salvador Fontana. También estuvieron E. Azoge, Toriano, Gerardo Velázquez, Silva, Fernando Carignano, José María Grande, Edgar Acastello, Horacio Ponce, Carlos Fernández, Norberto Domínguez, Osvaldo Bianchiotti, Romero, Maina, Hugo Díaz, Realle, Garatti y Carpio. Posteriormente, se sumó como refuerzo para el Regional el mundialista Abelardo Carabelli.

Cuerpo técnico: DT: Reinaldo Pedro Volken. AC: Norberto Olivero. PF: Danilo José Coronel. Utilero: Luis “Micha” Dominino. Masajista: Alfredo Charra.

El equipo base: Gerold; Rosendo, Vallejos, Restelli y Emmert; Trejo, Mazo y Alvarez; Soltermam, Gómez y Riberi.

La campaña: 1ª fecha, ante Unión (V), 1 a 1 (gol de Rosendo); 2ª fecha, ante Peñarol (L), 1 a 1 (Vallejos); 3ª fecha, ante Sportivo (V), 2 a 2 (Riberi -2-); 4ª fecha, ante Ben Hur (L), 2 a 1 (Riberi y Aguilar); 5ª fecha, ante Libertad (V), 2 a 0 (Rosendo, Riberi); 6ª fecha, ante Quilmes (L), 0 a 0; 7ª fecha, ante Ferro (V), 3 a 1 (Riberi, Restelli, Azoge) y 8ª fecha, ante Atlético (L), 2 a 1 (Vallejos -2-); 9ª fecha (2ª rueda), ante Unión (L), 4 a 2 (Gómez -2-, Riberi, Soltermam); 10ª fecha, ante Peñarol (V), 3 a 0 (Riberi, Gómez, H.Alvarez); 11ª fecha, ante Sportivo (L), 2 a 1 (Riberi, H.Alvarez); 12ª fecha, ante Ben Hur (V), 5 a 2 (Riberi -3-, Vallejos, Soltermam); 13ª fecha, ante Libertad (L), 1 a 1 (Riberi); 14ª fecha, ante Quilmes (V), 1 a 1 (Trejo); 15ª fecha, ante Ferro (L), 1 a 1 (Mazo) y 16ª fecha, ante Atlético (V), 2 a 2 (Riberi, Gómez).

Goleadores: El Flaco Riberi 13 goles, W. Gómez y Vallejos 4, el uruguayo Rosendo y Alvarez 2.

Posiciones finales: 9 de Julio -campeón- 24 puntos (8G, 8E, 32 GF, 17 GE); Atlético 20; Sportivo 18; Ben Hur y Libertad 17; Quilmes 16; Unión 14; Ferro 10; Peñarol 8.

Subcomisión de Fútbol: Fernando Manfredi, Jorge Degiovanni -presidente-, Curiotti, Trigueros, Vianco, Calciatti, Boiero, Bertone, Martínez, Barrios, Gunzel, Ayala, Peralta, Dominino, Odetti.

Presidente de la institución: Nelson Pochettino.