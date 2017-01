No es lo mismo…

Cuando se le pregunta por su profesión nos responde “Un poco de todo, pero digamos Entrenador de fútbol”. Es así porque su inquietud no se limita a la actividad en la cancha de algún equipo del mundo. También expresa sus opiniones sobre el tema deportivo frente al micrófono de una radio. Pero todo eso no quita que se detenga a escribir libros como el reciente titulado “También nos roban el fútbol” en coautoría con su hija María. Si lo interrogamos por su trabajo actual, asegura: “Vivir, que no es poco…”. Por eso esta edición está dedicada a un argentino que ha conjugado lo cultural desde aspectos insospechados hasta conformar un pensamiento crítico ante un juego que ha dejado de ser pasión para transcender fronteras que contaminaron sus límites. Nuestro entrevistado escribe opinando y analizando la realidad de un deporte que se ha convertido en enemigo de sí mismo. Donde la camiseta es un hecho fortuito, es decir, absolutamente económico. Con y sin códigos. Mientras tanto las reflexiones del protagonista de hoy, siguen siendo necesarias para que nos permita ir viendo la realidad lo más transparente posible. Y el deporte vuelva a tener la dignidad de una vez. El nos comparte su mirada positiva hacia el futuro. Por eso Atahualpa Yupanqui lo dejaba muy en claro cuando aseguraba “No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo…”.

Raúl Alberto Vigini

raulvigini@yahoo.com.ar