Puré de tomates con carne podrida

Grande fue la sorpresa de una vecina de La Banda, Santiago del Estero, cuando advirtió que había un pedazo de carne y grasa descompuesto al fondo de la caja que resguardaba puré de tomates.



"No lo podía creer. Tuve que tirar todo. Pero por suerte lo vi antes de darle de comer a mi familia. Podía pasarnos algo si lo consumíamos", dijo la mujer de acuerdo a El Liberal.



Además, comentó que compró el producto en un negocio de su barrio, y que lo primero que hizo fue llamar al número que figura en la caja, pero nadie contestó.



Finalmente destacó que "fui a Servicio al Consumidor de La Banda y me tomaron el reclamo. Ahora también me acerqué a Bromatología", a la vez que puntualizó "seguí insistiendo con llamados a número que figura en la caja, pero no obtuve respuestas".