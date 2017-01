Diego Maradona arremetió nuevamente contra los dirigentes de los clubes argentinos, a quienes calificó de "chorros", y se la jugó con que no se reiniciará el campeonato en febrero. tal como se asegura.

FOTO INTERNET - DIEGO MARADONA.- Asegura que el fútbol, en el país, no comenzará en febrero.

La víspera, Diego Maradona se refirió a la crisis que atraviesa el fútbol local y arremetió contra los directivos de los clubes, a quienes "solo les importa la plata".



"Hoy todos se toman vacaciones y parece que el fútbol pasó a segundo plano. Los dirigentes tienen que resolver los problemas que tienen los jugadores del fútbol argentino. Yo te aseguro que el fútbol no arranca en febrero", disparó "el 10".



"La gente que está ahora en la AFA no tiene idea de cómo resolver los problemas que tiene el fútbol argentino. Infantino está caliente", agregó sobre el malestar del presidente de la FIFA, de acuerdo a información de Diario Popular.



Por otra parte, el exDT de la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010 sostuvo que "la FIFA puede desafiliar a la AFA" por la crisis que atraviesa el organismo y que "Argentina, con Messi o sin Messi, puede quedarse sin Mundial".



Finalmente, sentenció que "Messi no tiene por qué pagar por todos los desastres y los 'chorros' de la AFA".