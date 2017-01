Lo que puede el amor de un niño

Mateo, un niño filipino de nueve años, conmueve a todo el mundo por una foto que su maestra viralizó en las redes sociales, donde se lo ve haciendo los deberes mientras sostiene a su pequeño hermano.



La madre de los chicos murió, y el padre no los puede cuidar porque trabaja todo el día como carpintero. En consecuencia Mateo no abandona su educación, y acude a la escuela con el bebé en brazos, de acuerdo a información de Cadena 3.



La maestra, tras ver la repercusión de la imagen en Facebook, escribió:



"El propósito principal de publicar la foto de Mateo y su hermano era sólo compartir su historia como inspiración para los demás. No esperaba que este post se convierta en viral en todo el mundo.



·Quise compartir esta historia porque es importante en nuestra escuela y muestra la paz entre nuestros alumnos. Creo que la historia de los hermanos muestran el amor y la atención que Mateo siente por su hermano…



"No lo puse en problemas. Mi preocupación es el bienestar de mis alumnos que están teniendo problemas con su educación debido a la pobreza, la falta de orientación y la crianza de sus hermanos.



"Nuestro papel como profesores no sólo es enseñar sino también tocar la vida de nuestros alumnos. Sólo quería ayudar. Nos gustaría dar las gracias al Gobierno local que tomó una acción inmediata para ayudar a la familia de Mateo después de leer mi publicación...



"Agradecemos a todas las personas que han extendido sus brazos ayudando a nuestros alumnos".