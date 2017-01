"El caso apunta a un suicidio"

El periodista Gerardo Young ensayó su habitual "Tatografía" para expresar su posición sobre la muerte del exfiscal Alberto Nisman y fue contra la corriente: "Yo quiero vivir en un país en donde se pueda decir las cosas sin miedo", subrayó el conductor y afirmó "el resultado de la investigación, a dos años de la muerte de Nisman, apunta a que lo más probable es que se haya suicidado".



"Lo señaló la autopsia que se hizo horas después dio como resultado que había sido un suicidio. Fue una autopsia realizada por el jefe de la morgue que depende de la Corte Suprema y fue monitoreada por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti", enumeró Young.



Y agregó "las pericias oficiales fueron terminantes al decir que nadie había entrado al baño de la torre Le Parc salvo Alberto Nisman. No había ningún rastro de otra persona. Se habló mucho de la fecha de la muerte: Nisman murió el 18 de enero".



"STIUSO MANEJO LA INVESTIGACION"



Da cuenta Perfil que "Tato" Young señaló que "la fiscal Fein tuvo miedo de cerrar el caso como suicidio. Al igual que la jueza Palmaghini, que en cuanto pudo se sacó el caso de encima y Jaime Stiuso pasó a manejar la investigación en la Justicia Federal".



"Desde que se supo de la muerte de Nisman, la enormísima mayoría de los argentinos, tuvo la convicción, la absoluta certeza de que al Fiscal lo habían matado", indicó el periodista y subrayó que "los periodistas debemos desconfiar por oficio, porque es la naturaleza".



NO LO QUE LA GENTE QUIERE ESCUCHAR



Además, Young sostuvo que "nuestro trabajo consiste en revisar los hechos públicos, en buscar la verdad, aunque esa verdad que encontremos no nos guste. El hecho de comunicarlo bien, también se trata de eso. No sirve los periodistas que solo dice lo que la gente quiere escuchar".



Y sentenció que "es más fácil decir 'yo creo que a Nisman lo mataron'".

¿SE ENOJARAN?

"Yo sé que muchos se van a enojar conmigo", dijo "Tato" Young en el inicio de su alocución. ¿Estarán entre ellos directivos del Grupo Clarin, organismo empleador del periodista que labora en Radio Mitre, habida cuenta de que se apoya toda declaración o manifestación contraria al pensamiento de "Tato"?