Se agravan los problemas de agua en barrio Mora Locales 24/01/2017 Redacción BUSCAN MEDIDAS ALTERNATIVAS

Ampliar FOTO VECINAL MORA TANQUE./ Fue instalado ayer en la intersección de Mazzi y Tucumán.

Los ya conocidos problemas en el suministro de agua que sufre el sector norte de la ciudad se vieron agravados en los últimos días y, mientras el malestar entre los vecinos crece, ya se comenzaron a diagramar algunas soluciones intermedias para paliar la situación.

A pesar de las cisternas que se ubicaron en el lugar para mejorar el panorama de años anteriores, nuevamente el barrio Mora padece la falta agua y se aguarda con urgencia la habilitación de la planta de ósmosis inversa que abastecerá a esa parte de la ciudad.

En la jornada de ayer, y luego de un fin de semana de mucho calor, que terminó poniendo en crisis la prestación del servicio, los representantes de la vecinal se reunieron con funcionarios municipales y de la delegación local de ASSA para avanzar en algún tipo de respuesta. Estuvo presente el presidente de la comisión barrial, Daniel Montes; el Jefe de Gabinete del Municipio, Eduardo López; y el titular de ASSA Rafaela, Carlos Maina.

Según informó Montes a través de su cuenta de Facebook, se manejaron varias alternativas entre las que aparece la posibilidad de realizar una conexión temporal a la red de barrio Italia, y de esa manera dar una solución al sector Oeste del barrio.

En cuanto a la parte Este, se habló de contratar más camiones de agua para abastecer las cisternas instaladas en el sector, y que a pesar de estar ubicadas en forma subterránea hoy no están recibiendo líquido de la red.

Finalmente, se acordó la incorporación de un tanque de agua, en la intersección de las calles Mazzi y Tucumán. Tanque que en las últimas horas del lunes ya podía observarse en el lugar. Mientras tanto, se esperan novedades para las próximas horas acerca de la fecha de habilitación de la nueva planta de ósmosis inversa.



QUEJAS

A pesar de estos paliativos, los vecinos no ocultaron su bronca y a través de las redes sociales expresaron las dificultades que vienen teniendo durante los últimos días. "En calle Tucumán al 3.000 no tengo ni una gota desde el sábado. Ayer (por el domingo) nos tuvimos que ir a bañar de familiares", manifestó uno de ellos.

"¡Un camión con agua no ayuda en nada! Necesitamos agua para bañarnos, lavar la ropa, usar el baño, limpiar la casa... ¡Yo quiero bañarme. No un bidón de agua!", agregó otro de los damnificados.

"Hace unos años atrás teníamos el mismo problemita de agua. Y venía el camión del regador y poníamos una manguera en el tanque y lo cargaba. Creo que eso estaría bueno que lo hagan otra vez", opinó otro vecino.

Cabe recordar que barrio Mora es un sector que en los últimos tiempos ha crecido notablemente producto del desarrollo de programas habitacionales y de lotes que el Estado ha puesto a la venta. Incluso aún quedan etapas por entregar, por lo que la situación de la provisión de agua se torna aún más preocupante.