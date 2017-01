Bonafede, muy disconforme con el discurso de Pullaro Locales 24/01/2017 Redacción El presidente del Concejo Municipal a cargo de la intendencia, se sintió molesto por el discurso que dio el Ministro de Seguridad en nuestra ciudad el pasado viernes. Entendió que responsabilizó al Municipio. "No cumplió las promesas que le hizo a Rafaela", sentenció. Adelantó que propondrá discutir el tema en el Cuerpo Legislativo y en el Consejo de Seguridad.

Ampliar FOTO ARCHIVO "PUESTA EN ESCENA". Así calificó Bonafede a las visitas del Ministro

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo un acto frente a la Jefatura de Policía, en el cual se entregaron ocho camionetas 0Km equipadas completamente como patrulleros, con equipos de comunicación y tecnología de última generación. Sin lugar a dudas, la presencia del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, fue la nota destacada en materia política. Su discurso ahora trae repercusiones. Es que el Presidente del Concejo Municipal, Dr. Silvio Bonafede (a cargo de la Intendencia por la licencia de Luis Castellano) se mostró molesto por el contenido.

En diálogo con LA OPINION, Bonafede indicó que "las camionetas son muy lindas. De las 8 -de acuerdo a lo que me dijo el Jefe de Policía-, cuatro quedan en Rafaela y las otras van al resto de la Unidad Regional V. Uno valora la inversión. Está muy bien que haya tecnología y que la policía pueda cumplir mejor su papel. Pero después, agarró el micrófono este señor y nos empezó a dar una clase de lo que es inseguridad y lo que deben hacer los estados municipales. Mientras que él, desde que está en el Ministerio de Seguridad, de todo lo que prometió para Rafaela, no se cumplió absolutamente nada: la cantidad de policías que iba a mandar, que los policías administrativos iban a pasar a la calle, que la Jefatura de la URV se iba a hacer cargo de la Comunitaria, lo mismo con el contrato que firmó Gendarmería con la Provincia para pagar la estadía de los gendarmes en Rafaela -que todavía estamos esperando y son $280.000-. Lo que nos dijo es que la responsabilidad es del Gobierno local", sentenció.

"Todos sabemos que la inseguridad no se resuelve solamente poniendo policías en la calle. A tal punto que el Gobierno municipal tiene un importante presupuesto en Desarrollo Social, Salud, Deportes... porque ahí también se está apostando a la seguridad, porque la gran mayoría de los casos delictivos son menores vinculados directa o indirectamente a las drogas. Allí está invirtiendo el Estado local. Pero... venir a querer enseñarnos a nosotros a decir qué es lo que tenemos que hacer, cuando no cumplió nada de lo que le prometió al Intendente, me parece un despropósito. El discurso fue poco oportuno", disparó.

"Hay que destacar cómo los Jefes locales están comprometidos con el tema. Cuando hablan en un ámbito de debate, como el Consejo de Seguridad, es necesario escucharlos, para poder saber en qué condiciones están trabajando. Tenemos la misma cantidad de policías que hace 30 años. Por eso el malestar que me han causado esos dichos, como ninguneando lo hecho por el Gobierno local y dejar entrever que nos hacemos los distraídos", completó.

"Seguramente trasladaré esto a otros ámbitos, como el Consejo de Seguridad en la próxima reunión o el Concejo Municipal cuando regresen las comisiones. Pediré que acompañemos en forma enérgica el reclamo que hacen de la UR V de Policía de más personal y equipamiento. Supongo que los concejales del FPCyS estarán acompañando", concluyó.

Cuando había iniciado la gestión de Maximiliano Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad, desde el Municipio dejaban entrever cierta satisfacción por su repetida presencia en la ciudad. Pero, con el correr del tiempo, ese capital se fue desvalorizando. "Son puestas en escenas. 'La única verdad es la realidad', decía el General. Hoy estamos viendo lo que pasa en materia de seguridad en la ciudad. Es cierto que las responsabilidades son compartidas. Pero no digas que cumpliste con toda tu parte", dijo Bonafede.