Otra baja más: se desgarró Soloa Deportes 24/01/2017 Redacción En la última jugada del entrenamiento de ayer, el volante sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo y tendrá para 21 días de recuperación, con lo cual llegaría con lo justo para el reinicio del torneo, si es que se confirma para el 19 de febrero. Otra preocupación más para Juan Manuel Llop.

Ampliar FOTO ARCHIVO FACUNDO SOLOA. “El Colo” sufrió un desgarro cuando se terminaba la práctica del lunes.

El inicio de una nueva semana de pretemporada para Atlético de Rafaela no arrojó buenas noticias. Es que Facundo Soloa, uno de los volantes centrales de la Crema, quien fue titular el sábado en la victoria del elenco rafaelino por 2 a 1 ante Sportivo Belgrano en San Francisco en el tercer amistoso, sufrió un pinchazo en el izquiotibial de la pierna izquierda cuando la primera práctica de la semana en el autódromo se terminaba.

Posteriormente, el cuerpo médico de la Crema dictaminó que el “Colo” finalmente se desgarró, con lo cual tendrá para tres semanas de recuperación. Se trata de una baja más por lesión importante del elenco de Juan Manuel Llop pensando a futuro, ya que el jugador llegaría casi con lo justo si es que el certamen de Primera División se reanuda el próximo 19 de febrero, tal como se viene manejando. Indudablemente, esto no hace más que complicar el panorama para el DT, ya que en el puesto de volante central no tiene demasiadas variantes, teniendo en cuenta las lesiones de Lucas Pittinari y Emiliano Romero y el alejamiento de Walter Serrano.

A priori, Santiago Paz, Mateo Castellano y Lautaro Navas son las otras opciones que hay en el plantel para reemplazar a Soloa, que venía realizando una gran pretemporada y era muy considerado por el Chocho dentro del elenco titular.

Con vistas al cuarto amistoso de este sábado por la mañana ante Unión de Santa Fe en la capital provincial, este martes el entrenador albiceleste empezará a probar variantes en el mediocampo. Cabe señalar que el sábado 4, en Rosario, Atlético estará visitando a Newell’s en el quinto y, por ahora, último ensayo de pretemporada.



REUNION ENTRE

LLOP Y DIRIGENTES

Anoche, Juan Manuel Llop se encontraba reunido con la dirigencia albiceleste para seguir tratando el tema de los refuerzos, donde hasta el momento ha llegado el delantero proveniente de Libertad de Sunchales, Manuel Bustos, como única incorporación. Hay que recordar que aún está en carpeta el delantero tucumano Leandro Díaz, cortado recientemente por Sarmiento de Junín, donde la negociación había entrado la semana pasada en un stand by por cuestiones económicas. Pero ante tantas bajas de mediocampistas, no se descartaría además que se esté buscando otro volante.