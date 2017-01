Las consecuencias son lacerantes Locales 24/01/2017 Redacción El agua empieza a bajar en algunas zonas del Departamento y deja sus secuelas marcadas a fuego. Aparición de patos y peces en las lagunas improvisadas y miles de hectáreas desperdiciadas por los anegamientos. Aún no se registra el regreso de los animales trasladados a zonas más altas.

Ver galería 1 / 2 - FOTO TWITTER PESCA. La publicación de Pedro Rostagno, presidente de la Rural, en la red social. FOTO LA OPINION CAZA. Los patos paseando por las nuevas “lagunas” de Roca, una imagen de hace sólo algunos días.

“Se perdió la siembra, estoy desocupado. Mis energías van a estar puestas en lograr que el O (oeste) de Castellanos vuelva a ser potencia productiva”. Con esas palabras definió un productor de nuestra ciudad las consecuencias de una nueva crisis hídrica. No hay resto, no hay cosecha, no hay ingreso económico que sirva al menos como puente hasta la próxima campaña. El agua se va pero deja su marca, imborrable. Y para muchos trabajadores agropecuarios, en especial los tamberos, una marca letal.

Hay mucha bronca en el sector, fundamentalmente contra todo lo público. El mismo productor graficó en otras publicaciones su enojo por la “inacción” de los últimos gobiernos provinciales en cuanto al manejo de los recursos hídricos. #sueñosrotos es el hashtag elegido por muchos, que sintetizan el momento que atraviesa el campo en nuestra región.

Una publicación también increíble fue la de Pedro Rostagno, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela. Una foto de dos peces, un dorado y un moncholo, yaciendo sobre el asfalto y la leyenda: “Reconversión productiva, canal Las Calaveras”. Los pescados los sacaron de las calaveras a 1,5 km de la Ruta Nacional 34, una verdadera muestra de lo que significó y aún significa el fenómeno hídrico que tanto le cuesta al campo en este comienzo de año.

Por otra parte, muchos productores del Departamento mudaron sus animales, ya sea de explotaciones ganaderas de carne o de leche, a zonas altas hasta que pase la tormenta. Por lo que pudimos averiguar el agua no se fue totalmente y el miedo persiste. Un ojo puesto en cada hectárea, el otro en los pronósticos del clima, por lo que aún no se deciden a hacer retornar a sus ganados.

Otra consecuencia del agua que baja desde la provincia de Córdoba y, a pesar que no llueve desde hace varios días, se queda en la región son los patos que proliferan en el acceso a Roca, tanto en las banquinas del camino que pasa por Estación Roca como en las 4 esquinas que forman el cruce entre la Ruta 70 y la 13.

Así se pueden observar dos especies de estas aves. Una, por lo que pudimos observar de acuerdo a nuestro limitado conocimiento de la fauna, es el pato barcino, o anas flavirostris, que mide aproximadamente de 33 cm y pesa un promedio de 400 g. El otro es el pato maicero, o anas geórgica, también conocido como pato del campo. Su pico es parcial o totalmente amarillo y, tal como su nombre lo indica, se alimenta básicamente de semillas y granos.

Lo increíble de esta situación, aunque parezca risueña, es que estos animales generaron el interés de algunos cazadores que ya hicieron de las suyas. Casualmente nos cruzamos con un familiar de dos muchachos que días atrás se hicieron de una veintena de estos patos. El resultado: una buena cantidad de empanadas con carne de estas aves.

Una realidad patética y hasta surrealista. Consecuencias de la falta de reflejos y de anticipación de varios sectores, públicos y privados, que entregan episodios increíbles en lugares que deberían destacarse por la generación de riqueza. Una verdadera pena.