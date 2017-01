Casanello investigará a Cristina por las escuchas Nacionales 24/01/2017 Redacción TRAS LA FILTRACION DEL DIALOGO ENTRE LA EX PRESIDENTA Y PARRILLI SOBRE STIUSO

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El juez federal Sebastián Casanello quedó ayer a cargo de la acusación del fiscal Guillermo Marijuan contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto abuso de autoridad y falsa denuncia a raíz de escuchas telefónicas en donde refiere al "armado" de causas contra el exespía Horacio Antonio Stiuso.

Fuentes judiciales informaron que, tras el sorteo realizado por la Cámara Federal, la denuncia recaló en poder del juez Casanello, quien interviene junto al fiscal Franco Picardi y quien ya lleva adelante el expediente contra el empresario Lázaro Báez por presuntas maniobras de lavado de dinero con fondos públicos durante el gobierno kirchnerista. Casanello actualmente está de licencia y quien lo reemplace al menos hasta febrero tendrá que resolver primero si decide darle curso a esta denuncia en pleno receso judicial: para ello deberá argumentar los motivos, puesto que en la feria sólo se tratan cuestiones urgentes o bien con detenidos.

El fiscal Picardi también se encuentra de licencia hasta febrero y, por lo pronto, es reemplazado por su par Jorge Di Lello: el rol del representante del Ministerio Público es clave puesto que tendrá que decidir si decide impulsar una investigación formal a raíz de los audios que se dieron a conocer en las últimas horas.

Todo se originó a partir de que fuera intervenido el teléfono celular del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en el marco de una investigación en su contra por su presunta inacción en la detención del prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el actor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez.

Así se captó una conversación telefónica que mantuvo el 11 de julio de 2016 con Cristina Kirchner, cuando ambos ya habían dejado el Gobierno, a partir de una entrevista periodística que había concedido Stiuso, exjefe de Operaciones de la exSIDE, desplazado por la expresidenta luego de más de 30 años de servicio en el organismo.

"Empezá a buscar todas las causas que le armamos (a Antonio Stiuso). No que le armamos, que le denunciamos", señaló en un tramo de la conversación Cristina Kirchner y luego preguntó "¿a quién le armamos carpetazos nosotros?" a lo que Parrilli responde "a nadie".

El caso fue denunciado por el fiscal Marijuan por los delitos de "abuso de autoridad", "violación de deberes de funcionario público" y "falsa denuncia" y el juez Lijo extrajo los testimonios de las escuchas, y ahora se verificará si hubo o no delito. "La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado adopte al respecto", señaló Marijuán.

Tras su desplazamiento a fines de 2014, el Gobierno a cargo de Cristina Kirchner realizó una serie de denuncias contra el exespía Stiuso, a quien vinculó con la muerte del exfiscal de la causa AMIA Alberto Nisman. Entre ellas lo acusó por ocultar información sensible de la investigación de la AMIA así como por presunto contrabando de mercadería que ingresó al país bajo la ley de inteligencia, mientras que recibió también acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.