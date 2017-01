El aprendiz Deportes 24/01/2017 Marcelo Borio Leer mas ...

Si identificamos con la palabra aprendiz, a toda persona que comience una actividad de sobre carga, hoy, musculación, deberíamos conceptuar un lapso de tiempo para esa determinada concepción, porque a partir de un año de rutinas y sus respectivas planificaciones, ese aprendiz, indefectiblemente pasa a ser un instruido en la materia, por la práctica que tiene, por la cantidad de “reiteración de gestos deportivos”, porque ya sabe el objetivo a ultranza que quiere conquistar, entonces, en esa pirámide de construcción tiene una ubicación, por ende sabe tanto él como su entrenador la base de su fuerza, con sus respectivas velocidades (por demás de aceitadas) y la resistencia a esa carga como peso/tonelaje y masa. Por todo ello, un aprendiz que “hace fierros” en un año lógico de trabajo pasa a ser un avezado. Y esta conclusión trae enganchado un paralelismo de tiempo en la historia y sus cambios generacionales. Es paradójico, y nada tiene que ver qué época era mejor ó, quienes eran mejores, los de antes o los de ahora, eso sigue siendo sencillamente lo mismo y, con su misma intensidad, salen buenos los de ahora como salieron buenos los de antes. Esta paradoja es encasillada en la carátula perfil del atleta, por dar una connotación al respecto.

Antes… los aprendices no eran tan dependientes del entrenador, es más, observaban mucho más, y se trazaban comparaciones, estas, pueden ser por la edad, o por su contextura física. Demos un ejemplo: “si fulano levanta eso, yo pruebo…”, “si mengano hace este ejercicio y pesa 15 kilos menos que yo, intento hacerlo”. Tal vez se admiraba más… tal vez pasó el tiempo de las figuras y sus personajes, de la investidura, tal vez se mira de una manera más plana. La admiración hace mirar al referente o ídolo deportivo e intentar imitarlo.

Si tu referencia trabajaba con determinados ejercicios y cantidad de series y repeticiones, ese aprendiz de antes probaba de igual manera. Si no se dieron cuenta estamos rondando la diferencia entre: observar y admirar…, copiar y ejecutar, porque el aprendiz de estos tiempos es sin dudas dependiente del entrenador, por lo menos dubitativo, es una constante sus preguntas como lo son las respuestas: “che, que hacemos hoy…”, “hey, y cuanto le pongo” (kilos o carga). Por eso en la actualidad el trabajo colectivo y sus clases tienen tanto auge. Se despojan del objetivo, claramente porque las metas son individuales y no es un equipo, sino un grupo de trabajo para un objetivo personal, como la civilización y sus culturas respectivas, seguimos al rebaño. Dependiente o no…, el camino es paralelo, por diferenciarlo de alguna manera, pero los dos comparten los mismos puntos cardinales, ¿se entiende?, es lo mismo. Pero la paradoja existe… no es inventada, antes no eran tan dependientes como ahora. Nada tiene que ver cuál es mejor porque los dos son iguales, en diferentes tiempos de una misma historia.