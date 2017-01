Un problema signado por el hartazgo general Locales 24/01/2017 Redacción La Agrupación Agua y Futuro de Rafaela se pronunció sobre el problema de las inundaciones y el impacto que tiene sobre los sectores productivos rurales.

Frente al crudo panorama creado en el sector rural provincial por la sucesión de lluvias torrenciales y el aporte de aguas que provienen, como es el caso de nuestra región, de la zona limítrofe de Córdoba, conviene reparar en aspectos que pesan en el contexto creado con extrema dureza y alcances.

En primer lugar, sin duda, resalta la desidia, o indiferencia oficial, factor determinantes de la inoperancia y/o incompetencia operativa ante hechos recurrentes asimilables a los sucesos dominantes en estos días.

Es decir, en concreto, un orden de cosas prevaleciente por décadas. Lo refleja un abultado historial que sin diferencias notables se ajusta a una misma línea procedimental predominante en sucesivas administraciones. Lo acontecido en orden práctico es causa de la crisis actual que enfrenta al sector agrario con los gobiernos de las provincias de la mayor capacidad productiva del país. Condición de valor crucial para la economía nacional: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, principalmente.

Castigado por implacable presión impositiva el agro es, sin embargo, la actividad más superavitaria de la economía argentina. Un reciente informe del Banco Central señala que los cobros de exportaciones de bienes de todos los sectores económicos del país, en 2016, totalizaron 58 mil millones de dólares, de los cuales un 47 por ciento, equivalente a U$S 27.387 millones, fueron aportados por la agroindustria.

Santa Fe, y en particular el área que nos comprende, contribuye

significativamente a ese positivo resultado productivo. En realidad, un aporte invariable y sostenido en el tiempo del agro a las economías provincial y nacional, que considerado en términos globales viene a constituirse en parte del fundamental sector productivo argentino. Desde luego, nada novedoso, como no lo es que, contrariando elemental principio lógico, fue dejado literalmente de lado a la hora del aprovechamiento de los recursos reunidos. Por ejemplo, respecto de obras de infraestructura que favorecieran las condiciones de trabajo sin tropiezos mayores. De los resultados de esa marginación hablan con suma claridad los desastres a la vista.

¿Cómo no explicar entonces la reacción de los damnificados por el trato recibido durante generaciones de parte de responsables políticos, gobernantes y representantes legislativos, sino como la pérdida lisa y llana de la paciencia? Al respecto, ¿cómo entender el papel jugado por entidades sectoriales? En el centro, ante la falta de políticas de Estado que, como en el caso, permanecieran al margen de todo otro interés que no fuere el de la Nación en su conjunto y de los ciudadanos en general, sin distingos.

Decir política de Estado no es otra cosa que la observancia y aplicación práctica de normativas fundamentales en materias que hacen al interés de la sociedad. La prevención reviste, en tal sentido, importancia singular, si de la custodia de la salud de la República se trata.

Finalmente puntualizamos que la cuestión que tiene hoy al agua como protagonista, también nos interesa como ciudadanos y miembros de una entidad sin fines de lucro.