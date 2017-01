Trump y los K Editorial 24/01/2017 Redacción Los primeros movimientos de Trumpo mostraron muchas coincidencias con los K.

Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, y tanto por lo que dejó su discurso en esa oportunidad, como por los dichos y posicionamientos hechos públicos por el nuevo jefe de la Casa Blanca -muchos de ellos conocidos durante su campaña-, desató lo que bien puede calificarse como un juego de parecidos con el kirchnerismo que gobernó a nuestro país entre 2003-2015. Es que las coincidencias han sido muchas y bastante notables, no pasando desapercibidas para muchos analistas, que de ese modo lo remarcaron, incluso un diario del propio Estados Unidos sostuvo "la administración Trump parece tener mucho de los Kirchner en la Argentina".

La sensación que ha dejado Trump es que comenzó una presidencia de neto corte populista, al mejor estilo de las que hubo y hay en Latinoamérica y que tanto daño le han causado a sus respectivos países. Pero además, enmarcado en un autoritarismo que no se preocupa por ocultar, sino exactamente todo lo contrario, dejando suponer que es justamente su deseo, que todos sepan que es él quien manda y da las órdenes, en especial de un Estados Unidos como el que se viene, de fronteras cerradas, inmerso en sí mismo y con escasa conexión con el resto del mundo.

Una medida que provoca escozor en casi todo el planeta es que el propio nuevo presidente dijo que pondrá bajo su estudio todos los convenios comerciales de su país, modificando todo lo que sea necesario, y además anticipando que pondrá aranceles extraordinarios a mucha de la producción que desde afuera invade a los estadounidenses, al punto de dejarlos sin trabajo. Para muchos analistas, este es el comienzo del final de la globalización, que sin la participación de los Estados Unidos, no podrá sostenerse.

Otro de los indicios más claros que lo ponen en línea con el kirchnerismo es la guerra declarada contra los medios de comunicación, diciendo son reparos que "los periodistas son seres deshonestos". Esta durísima confrontación fue lanzada por Trump apenas algunas horas después de asumir, irritado porque las crónicas de su asunción daban cuenta que habían captado menos público que la multitud que acompañó a Barack Obama al asumir. No es difícil imaginar si tiene una reacción así por algo tan leve, qué puede suceder cuando deba tomar decisiones realmente importantes para su país y trascendentes para el mundo. El mundo tiembla de pensar que este será el hombre que tenga la última decisión para poder desatar una contienda nuclear, y existen razones que así lo justifican, pues ¿hasta dónde pueden llegar sus berrinches de millonario habituado a que nadie lo contradiga?

Tenemos entonces, en esa búsqueda de coincidencias; populismo, cerramiento de fronteras, duro conflicto con México por el muro -como aquí tuvimos con Uruguay por las pasteras-, autoritarismo a ultranza, anulación de convenios comerciales, guerra a los medios. Y seguramente la lista continuará a medidas vayan conociéndose sus pronunciamientos. Tal vez, algo que los diferencie sea la corrupción.

Una contracción enorme fue cuando Trump les dijo a la gente de la CIA "estoy con ustedes 1.000 por ciento. El motivo por el que constituyen mi primera visita es que estoy embarcado en una guerra con los medios. Están entre los seres humanos más deshonestos de la tierra", sostuvo. Todo eso, cuando en campaña Trump había fustigado duramente a la organización nacional de espías, dejando en evidencia que no tiene problemas en decir ayer negro y hoy blanco, una muestra más de inestabilidad emocional y ajuste a las conveniencias de cada momento.

"Estados Unidos primero", repitió el presidente en varias ocasiones, haciendo recordar la frase "Deutschland über alles" (Alemania por encima de todo) que era la música del nazismo. "Es aterrador que, 65 años después que Alemania retirara esa estrofa de su himno nacional, el presidente de una nación todavía más poderosa que cualquier otra anteponga ese grito de guerra del nacionalismo", así lo comentó el diario Folha de San Pablo (Brasil).

Las cartas están echadas, mejor dicho mostradas, justificando el temor que existe en el mundo entero, y también entre los propios estadounidenses -incluso muchos que lo votaron- por esta gestión de Trump.