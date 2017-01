BREVES Locales 24/01/2017 Redacción Leer mas ...

El Quini sin

ganadores

El Quini 6 no arrojó ganadores y quedó en $66 millones, tras el Sorteo del Concurso N° 2430 de Quini 6 sin ganadores con seis aciertos, quedando el pozo para el sorteo del miércoles. Las modalidades presentarán un aumento en sus estimados quedando el “Tradicional Primer Sorteo” en $12.000.000, “Tradicional La Segunda” liderando con $ 39.000.000, la “Revancha” asegura $9.000.000 , el “Siempre Sale” se viene con $3.000.000 y el “Extra” garantiza $3.000.000.

Con un total aproximado de 1.300.000 apuestas se viene un multimillonario sorteo que se concretará mañana miércoles en la sala de sorteos de la institución.

También

el Brinco

La Sala de Sorteos de la Institución se convirtió en el escenario para el Sorteo del concurso N° 880 de Brinco que no arrojó ganadores con seis aciertos sorprendiendo con el aumento del acumulado que asciende a los $26 millones para el próximo domingo. Las apuestas también sorprenden estimándose en 320.000 para el sorteo récord del próximo domingo 29 de enero.

Campaña

El Ministerio de Salud, a través de la dirección provincial de Red de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica, lanzó este lunes, en el Salón Oval de la delegación Rosario del Ministerio de Salud, una campaña contra la proliferación de comercios que no están habilitados para expender medicamentos, debido a los peligros que esta venta implica a la seguridad sanitaria de la población.

Teléfonos GUR



Se informa que debido a inconvenientes de la empresa Telecom, las líneas de la Guardia Urbana Rafaelina se encuentran fuera de servicio. Mientras se trabaja para restablecerlo a la brevedad, se informa a la población que, en caso de necesitar comunicarse con la GUR, deberán hacerlo al siguiente número: 03492 - 15568589.