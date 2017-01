Se fracturó Martín Landajo Deportes 24/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El medioscrum Martín Landajo sufrió ayer la fractura del peroné de la pierna izquierda en el amistoso que Jaguares disputó con Uruguay, como preparación para el Súper Rugby. Según confirmó la franquicia de la Unión Argentina de Rugby (UAR) vía Twitter, Landajo "sufrió una fractura de peroné" en el entrenamiento de Jaguares y "será operado el miércoles".

La lesión del medioscrum se dio a los pocos minutos de comenzar el entrenamiento entre dos equipos de Jaguares, tras ser tackleado por Leonardo Senatore. Landajo salió de inmediato del campo de juego, se sacó el botín y los médicos le colocaron hielo para desinflamar la zona, pero el diagnóstico posterior confirmó la gravedad de la lesión.

El jugador se perderá el inicio de la temporada del Súper Rugby prevista ante Kings en Sudáfrica, el próximo 25 de febrero, pero además varios meses por la recuperación que le demandará la lesión.

En tanto, Jaguares disputó su primer amistoso de cara a la dura temporada del Súper Rugby, al vencer a "Los Teros" uruguayos por 61 a 7. El amistoso le sirvió al head coach Raúl Pérez para ver cómo está el juego y la preparación del equipo de cara a la segunda temporada en la alta competencia de equipos.

Así formó el equipo argentino en los dos tiempos de 30 minutos que disputó con el conjunto uruguayo: Jaguares (1T): Santiago García Botta, Julián Montoya, Facundo Gigena; Guido Petti, Ignacio Larrague; Rodrigo Báez, Tomás Lezana, Juan Manuel Leguizamón; Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla; Nicolás Freitas, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Matías Orlando; Ramiro Moyano.

Tries: Montoya (2), Moroni (2), Leguizamón. Conversiones: Díaz Bonilla (5).

Jaguares (2T): Lucas Noguera, Roberto Tejerizo, Enrique Pieretto; Benjamín Macome, Matías Alemanno; Javier Ortega Desio, Pablo Matera, Leonardo Senatore; Felipe Ezcurra, Santiago González Iglesias; Santiago Cordero, Bautista Ezcurra, Gabriel Ascárate, Ramiro Moyano (Matías Orlando); Joaquín Tuculet. Tries: Macome, B. Ezcurra, G. Iglesias, Try penal. Conversiones: G. Iglesias (2).