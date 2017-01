Se acabó la era Ecclestone Deportes 24/01/2017 Redacción F1

Ampliar FOTOC ARCHIVO BERNIE ECCLESTONE. Fue echado de su puesto por los nuevos dueños de la categoría.

Bernie Ecclestone, el CEO de la Formula One Group, el dueño de prácticamente “todo” durante los últimos 40 años de la categoría, ha dejado de ocupar su cargo. Así lo anunció él mismo, al diario alemán Auto Moto Und Sport. “Me echaron. Es oficial, ya no voy a dirigir la empresa” señaló Ecclestone, de 86 años. Su cargo lo ocupará el presidente de Liberty Media, Chase Carey, que además de ser el mandamás de la categoría ocupará el cargo dejado por el británico.

“Mi nueva posición será la de un presidente honorario, uno de esos típicos términos americanos, aunque no sé lo que significa”, señaló quien fue el principal artífice de que la Máxima sea lo que es hoy en materia comercial y de negocios. De cara a lo que deparará el futuro, destacó que “mis días en la oficina serán cada vez más tranquilos. Quizás asista a algún Gran Premio, ya que tengo muchos amigos en la F.1”, antes de asegurar, con su particular personalidad, que “además todavía tengo el dinero necesario para asistir a una carrera”.

Junto al puesto que ocupaba en la F.1, Ecclestone también tenía el suyo en el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA (como dueño de los derechos comerciales de la categoría). Tras el despido, no espera mantener su lugar en el máximo órgano el mundo motor: “Dudo que mantenga mi puesto. Primero tendré que hablar con Jean Todt (N. de la R.: el presidente de la FIA) sobre todo esto”. El anuncio oficial del despido se haría hoy, junto a la presentación de Ross Brawn (ex director deportivo de Ferrari y Brawn GP, entre otros) y de Sean Bratches (ex ejecutivo de ESPN) como directores de nuevos organismos. El primero se haría cargo de un área deportiva y técnica, y el segundo del comercial.