Se esperan definiciones sobre la suba de la tarifa

Todavía no se conoce a ciencia cierta cuándo comenzará a regir el aumento en la tarifa del agua ni de cuánto será finalmente la suba, y se estima que el anuncio no tardará mucho más tiempo en darse a conocer.

Cabe recordar que la empresa Aguas Santafesinas S.A. (Assa) había solicitado en audiencias públicas un incremento del 89 por ciento en la tarifa. Pero esa suba fue rechazada por las entidades de defensa del consumidor y el Enress, a través de un dictamen que dio a conocer a fines de diciembre.

Desde entonces, el gobernador Miguel Lifschitz tiene a la firma el decreto de aumento y a fines de año había declarado a los medios que estaba terminando de definir cuál será la actualización tarifaria.

En este sentido, desde el Ministerio de Infraestructura santafesino habían anticipado que la resolución saldría en los primeros días del año. Pero en medio de la emergencia climática (la convulsionada Secretaría de Asuntos Hídricos depende de ese Ministerio) la definición aún no se produjo.

No sucedió lo mismo con la tarifa de la luz, donde el gobierno ya autorizó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a aplicar el aumento. Desde el domingo 1° de enero, rige una suba del 15 por ciento y desde el 1° de marzo se sumará otro 19,1 por ciento. En total, en los primeros meses del año, la factura de la luz saldrá un 34 por ciento más cara.