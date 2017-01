ORACION Locales 24/01/2017 Redacción Leer mas ...

ORACION PARA

LOS CASOS DIFICILES



Brazo poderoso del Sagrado Corazón de Jesús, ante ti vengo con la fe de mi alma cristiana a buscar consuelo en tal difícil situación para mi. No me desampares y las puertas que han de abrirse en mi camino, sea tu brazo poderoso el que les abra o las cierre, para devolverme la tranquilidad que tanto ansío. Aquí, ante tu imagen a tus plantas, dejo la necesidad de mi súplica que hace un corazón afligido, por los golpes del cruel destino que se siente vencido en toda la lucha y no puede combatir si tu Brazo Poderoso no la detiene sucumbiré ante la fuerza de la razón humana. Brazo Poderoso asísteme, ampárame y condúceme a la Gloria Celestial. Amén.Pedir tres cosas difíciles. Rezar esta oración durante 15 días empezando un viErnes. Publicar antes de los 8 días





