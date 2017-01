Mercedes-Benz, marca premium más vendida en el mundo Automotores 24/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El pasado 2016 fue un año de gran éxito para Mercedes-Benz, ya que además de vender más de dos millones de vehículos (una cifra nunca antes vista), fue la marca de autos de lujo número uno del mundo.

Durante los 365 días de 2016, la casa alemana acumuló 2.083.888 de unidades, esto significa la venta de cuatro unidades cada minuto y un crecimiento del 11,3% en comparación con 2015.

De igual forma, Mercedes-Benz se consolidó como el fabricante premium que más automóviles vendió en Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón y Corea del Sur.

En los más de dos millones de vehículos vendidos por Mercedes-Benz no se incluyen las 144.479 unidades que comercializó Smart, que elevó su cuota un 21%.

Solamente en América del Norte Mercedes-Benz colocó cerca de 400.000 automóviles, un 0,6% más, de esta cantidad 340.237 vehículos fueron entregados en Estados Unidos, donde la marca fue capaz de mantener el nivel de ventas alto de 2015. Mientras que en Canadá, el crecimiento fue del 4% y en México el 34,4%, reportó el sitio web especializado Autocosmos.

Por modelos, el Clase C, una vez más, fue el modelo más vendido en 2016 al superar las 425.000 unidades en versión sedan y familiar, esta cantidad ha permitido que este "best seller" acumule nueve millones de unidades desde 1982.