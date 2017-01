Exner vuelve al ruedo ante el cubano Scull Deportes 24/01/2017 Mario Cabrera El Gringo combatirá por primera vez en el año el próximo 28 de enero en Bragado ante el prometedor cubano William Scull. La pelea será semifondo de un combate que será televisado por DirecTV. En la misma velada se anuncia también el regreso de Daniel Sanabria.

Ampliar FOTO ARCHIVO “GRINGO”. Exner tendrá una dura prueba ante Scull.

El púgil profesional Víctor Exner ya tiene su primera pelea del 2017 confirmada. Será este 28 de enero en la ciudad bonaerense de Bragado ante el cubano William Scull Yero, en un combate de semifondo de la velada que tendrá como protagonista en la pelea estelar a la joven promesa santafesina, Hugo "Dinamita" Santillán, invicto como profesional y campeón sudamericano de los súper plumas, quien expondrá su título por primera vez el sábado cuando enfrente al experimentado sanluiseño Guillermo "Bombardero" Soloppi.

En la misma velada también se anuncia la presencia del monarca nacional y sudamericano crucero, el santiagueño Daniel Sanabria, quien se formó como profesional en nuestra ciudad y actualmente se encuentra radicado en Junín. “Torbellino” volverá a la acción luego de un largo parate por una lesión en una de sus manos ante un rival a confirmar.

“El Gringo” Exner, de 24 años y uno de los pupilos de Rubén Giménez, debutó el año pasado y cerró el 26 en nuestra ciudad ante Ferro, donde debutó exitosamente ante su gente, con un KO ante el santafesino Baigorria. Con un récord de 2 victorias y 1 derrota en el plano rentado en la división supermediano, Exner buscará su primer triunfo del año ante un rival complicado, como lo es el cubano Scull, quien suma 3 victorias en otras tantas presentaciones. En su último combate se impuso en noviembre pasado por KO en el primer round ante Darío Abalo.

El espigado púgil William Scull, proveniente de La Isla, recaló en Mendoza a fines del 2015. Lo trajo el empresario Salvador Accordino y se presentó en el gimnasio de Jorge Arias. Luego de varias idas y venidas, rompió relaciones con Accordino, canceló su regreso a Cuba y se radicó en Las Heras junto con su entrenador, Franquis Aldama, y ahora trabaja bajo las órdenes de José Castillo en el gimnasio Víctor Emilio Galíndez. “Nací en Cuba, provincia de Matanza, el 16 de junio de 1992, y me inicié en el boxeo a los nueve años. Comencé allí a luchar para salir afuera, con mi sueño de ser campeón mundial”, se presentó el moreno caribeño. Respecto de la decisión de venirse a Mendoza comentó: “Yo estoy en una categoría, la de los 75 kg (mediano) donde hay mucha competencia en mi país. Delante tuve a dos medallistas olímpicos, un campeón mundial y un subcampeón olímpico (risas)… Ni hablar. Fue muy duro, yo le ganaba a ellos, ellos me ganaban, y así. Estaba entre los tres primeros del ranking cubano. Fui campeón mundial juvenil, con 17 años, en Kazajistán. Pero tuve que alejarme de la selección de mi país y venirme a hacer el futuro por otro lado, porque no me veía futuro ahí, no me daban oportunidad”, comentó, para agregar: “Tengo 243 peleas amateurs oficiales pero allá estaba estancado”.



LEDESMA, EL 28

Por su parte, el boxeador profesional sancristobalense Roberto Ariel Ledesma, de 30 años, otro de los pupilos de “Mosqui” Giménez, quien debutó en el plano rentado en 2014 y ostenta un récord de 5 victorias y 7 caídas (3 por KO), se presentará un día antes, el viernes 27 en Concordia y televisado por TyC Sports ante el dominicano, radicado en Buenos Aires, Henrri David Polanco (8 victorias -3KO- y 2 derrotas -1KO).



EN MARZO EN RAFAELA

Mientras tanto, Giménez, promotor y entrenador del gimnasio “MosquiBox” de nuestra ciudad, se encuentra organizando una gran velada profesional para el próximo 10 de marzo en el Hongo de Ferrocarril del Estado, tal como acontenció en diciembre el año pasado. En la cartelera estarán presente tres de sus pupilos, Exner, Facundo Sanabria e Iván Díaz.