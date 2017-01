Si aparece el dinero, el torneo se reinicia en febrero Deportes 24/01/2017 Redacción LOS CLUBES SE REUNIERON EN AFA

Ampliar FOTO ARCHIVO NICOLAS RUSSO. El presidente de Lanús.

Los clubes de Primera División se reunieron anoche con la Comisión Normalizadora y en caso que aparezca el dinero que se les debe, el torneo podría arrancar la segunda semana de febrero, tal lo estipulado. Así lo confirmó el presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien tras la reunión que se llevó a cabo en el edificio de la AFA de la calle Viamonte dijo que los clubes esperan el dinero que les adeuda la Comisión Normalizadora para definir qué hacer en el futuro inmediato.

Además, los clubes verían con buenos ojos la finalización del programa Fútbol para Todos, pero aclararon que primero deben recibir el dinero que se les adeuda por parte de la Comisión Normalizadora, y que asciende a 350 millones de pesos. De la reunión participó el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, pero lo que llamó la atención fueron las ausencias de los representantes de Boca e Independiente.

En principio, Russo dijo que de confirmarse la propuesta económica de la AFA y el Gobierno Nacional para terminar con el FPT, los clubes la analizarán en una asamblea a la que convocarán el jueves. Pero además el miércoles los clubes mantendrán reuniones con las cadenas Fox/Turner y con ESPN, que se muestran interesadas en transmitir los partidos, pero también ese día se encontrarán con el Gobierno nacional para finiquitar las negociaciones.

"Vamos a aceptar la mejor oferta que tengamos", expresó Russo a los periodistas que lo abordaron en las puertas de Viamonte al 1300. En ese sentido, Russo dijo que "la oferta es visible, que el fútbol se televise de la mejor manera posible y que en lo económico esté acorde a lo que necesitan los clubes".

De la reunión participaron también Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora, y Carolina Cristinziano, otra de sus integrantes. Russo dijo que en ningún momento de la reunión se habló sobre algún tema político y graficó su postura señalando que "cuando se te está prendiendo fuego la casa no podemos pensar en pintar la casa".



EN LA FECHA PREVISTA

El presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez aseguró ayer que "siempre y cuando" se le paguen a los clubes, el fútbol comenzará el 11 de febrero como está previsto originariamente. "Siempre y cuando se les pague a los clubes un dinero para hacer frente a sus necesidades operativas", el fútbol arrancará, expresó Pérez, quien señaló que ese dinero lo debe abonar el Gobierno nacional. En declaraciones a Cadena 3 agregó que "tiene que haber consenso razonable entre todos los dirigentes y una postura y una conducción distinta, el ascenso no puede manejar todo el fútbol. No es justo para el fútbol que haya posturas como las que hay". "Hay un dinero que el Estado dijo que nos iba a dar para complementar la situación actual, nosotros íbamos a pagarles a quienes complementaran ese compromiso. Estamos hablando de los $350 millones, pero no para los primeros seis meses del fútbol", sentenció.