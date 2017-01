Dujovne y los riesgos de un "proteccionismo exagerado" Nacionales 24/01/2017 Redacción Leer mas ...

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió ayer que si el nuevo gobierno de Estados Unidos aplica un "proteccionismo exagerado", la Argentina y el mundo serán afectados. "El proteccionismo exagerado no es bueno para el crecimiento global. Si Estados Unidos aplica un proteccionismo más marcado que al actual, no será bueno no solo para la Argentina sino también para el mundo", señaló el funcionario.



El expresidente del Banco Central Mario Blejer consideró que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos "puede afectar a la economía argentina". "Nosotros tenemos que seguir tratando de promover a la Argentina en los sistemas de comercio internacional", recomendó el economista.