No más feria judicial

La feria judicial, ese mes en enero en el que los Tribunales solo atienden de urgencia y que dilatan los procesos judiciales parece tener fecha de vencimiento.



Al menos es lo que espera implementar el ministro de Justicia, Germán Garavano, dentro de la reforma judicial denominadas "Justicia 2020".



¿VACACIONES DE PRIVILEGIO?



Hasta hoy, ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno: para algunos políticos (y las personas cuyos juicios quedan en pausa), se asemeja a unas vacaciones de privilegio.



Se recuerda que cuando Garavano, uno de los promotores de suprimir la feria, fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, probó implementar un régimen vacacional que permitía la atención al público sin interrupciones.



"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", señaló Garavano en diálogo con La Nación.



LO QUE DICEN "DEL OTRO LADO"



"Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados en Tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero", sostuvo la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.



Y al respecto consideró que "el inconveniente de eliminar la feria no será tanto para los jueces como para los abogados, sobre todo los que no pertenecen a grandes bufetes".