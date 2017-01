"A Stiuso se lo trata como a un prócer"

En declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, el titular de la Fundación La Alameda dijo que Stiuso "no puede justificar las propiedades que tiene con el sueldo que cobraba".



Vale recordar que Vera denunció al exagente por "enriquecimiento ilícito", argumentando un incremento patrimonial de Stiuso y de su entorno, a partir de una serie de emprendimientos comerciales y empresarios no declarados o para los que no estaba habilitado legalmente, de acuerdo a la agencia Derf.



"Las tres causas que tiene están abiertas, pero dos de ellas están en manos de amigos. Nadie lo cita a declarar, alguien le garantizó impunidad", afirmó Vera.



CASO NISMAN



Respecto al vínculo entre Stiuso y la muerte del fiscal Alberto Nisman, Vera afirmó que "si lo de Nisman fue un asesinato o un homicidio inducido hay que preguntarle a Stiuso".