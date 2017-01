Soloa: “Nos da confianza para encontrar el equipo” Deportes 23/01/2017 Martin Ferrero El ‘Colo’ fue uno de los puntos altos en el triunfo de la “Crema” por 3 a 1 en el amistoso ante Sportivo Belgrano. Llop sigue trabajando en la búsqueda del equipo y suma rodaje futbolístico.

Ampliar FOTO LA VOZ DE SAN JUSTO PELEA. / Facundo Soloa disputa la pelota en el medio campo. Buen partido del ‘Colo’ en el amistoso ante Sportivo Belgrano.

Atlético de Rafaela cumplió el sábado con un nuevo encuentro amistoso de verano, le ganó 3 a 1 a Sportivo Belgrano, ayer descansó y hoy por la mañana retornarán a los trabajos de pretemporada.

Todavía quedan unas cuantas cosas por afinar pero el triunfo, más allá de ser anecdótico, ayuda para tomar confianza en esta puesta a punto que viene desarrollando la “Crema”.

“Es lindo ganar en los amistosos, nos da confianza para encontrar el equipo lo antes posible que es lo que buscamos todos en esta preparación, el funcionamiento que nos pide el técnico y demostrarlo en la cancha”, analizó Facundo Soloa, uno de los que tuvo un buen rendimiento en la calurosa mañana de sábado en San Francisco. “Fue un rival difícil, fuerte pero supimos manejarlo y sacar la ventaja necesaria para ganarlo aprovechando las situaciones que tuvimos”, sumó.



-¿Qué fue lo que más te gustó del equipo?

-Lo que hicimos en los primeros 20 minutos, donde pudimos presionar bien, tuvimos manejo de pelota, situaciones de gol y después lo fuimos definiendo, aprovechamos la ventaja pero fue bueno lo del inicio del partido.



-Estuvieron algo más sueltos que en el primer amistoso…

-Sí, vi al equipo más decisivo a la hora de atacar, pudimos aprovechar al máximo las situaciones que tuvimos de gol y eso fue importante.



-¿Cómo te sentís con Santiago Paz en el medio?, se conocen mucho.

-Me siento muy bien, jugamos juntos en inferiores, tenemos una buena dupla. Me gusta jugar con él, hay cosas que tenemos muy claras, nos conocemos mucho pero tenemos que mejorar en otras tantas que nos pide el técnico.



-Arrancás el año jugando, el DT vuelve a poner en vos la confianza para ocupar uno de esos lugares del mediocampo.

-La verdad que es bueno, tener esta oportunidad, se fue Walter y si bien faltan algunos jugadores por lesiones, hay que pelearla porque le puede tocar a cualquiera. No hay que desaprovechar ninguna oportunidad ya que jugar es algo que todos esperamos.



-¿Y cómo lo tomás?

-Estoy tranquilo, siempre trabajando con responsabilidad, aprendiendo porque es serio lo que nos jugamos y es una situación en la que nadie quisiera estar pero es lo que nos toca y hay que pelearla y de esta manera, a cualquiera que le toque, por el momento que estamos atravesando, no se tiene que notar la diferencia dentro de la cancha por más pibe que sea. Al que le toque hay que dar lo mejor, todos queremos lo mejor y soñamos con jugar en Primera y para tratar de dejar al club en Primera.